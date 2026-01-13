В Киеве прогремели взрывы

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Киев 24".
«
"В Киеве слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Украинское издание "Страна.ua" также сообщило, что взрывы раздаются в районе города Бровары Киевской области.
На данный момент в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
