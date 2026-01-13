Рейтинг@Mail.ru
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 13.01.2026
08:49 13.01.2026
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 13.01.2026
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Киев 24". РИА Новости, 13.01.2026
в мире, киев, киевская область, россия, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Киевская область, Россия, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Felipe DanaПоследствия взрыва в Киеве
Последствия взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Felipe Dana
Последствия взрыва в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Киев 24".
Киеве слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.

Украинское издание "Страна.ua" также сообщило, что взрывы раздаются в районе города Бровары Киевской области.
На данный момент в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Одессе прогремели новые взрывы
