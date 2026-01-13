Медицинских показаний к пластическим операциям не существует, заявил хирург

БИШКЕК, 13 янв – РИА Новости. Медицинских показаний к пластическим операциям не существует, они проводятся исключительно ради психологического комфорта пациента и его уверенности в себе, заявил РИА Новости один из ведущих специалистов Киргизии в области пластической хирургии Дмитрий Прокопьев.

"Задачи пластической хирургии, в моем понимании, это как-то психологически помочь человеку почувствовать себя привлекательнее, лучше. И если понимание окончательного результата операции не сходится с возможностями, то высока вероятность, что человек перенесет операцию, а удовлетворения от результата не получит", - отметил врач.

По словам Прокопьева, задача специалиста на этапе консультации - понять, что пациент хочет, и способна ли операция обеспечить желанный результат. Пластическим хирургам нередко приходится отговаривать пациентов от того или иного корректирующего вмешательства.

"Иногда возникают проблемы с пациентами с лишним весом. Бывают такие хирурги, которые пропагандируют, что теперь пациент может ничего не делать, в спортзал не ходить, дескать, приходите, я вам все отрежу, пришью, и вы уйдете от меня красавцем. Но на самом деле это не так. Если человек тучный и он хочет не просто там что-то лишнее убрать, а хочет получить красивую фигуру, нужно сначала работать над собой, худеть посредством спорта или делать бариатрическую операцию (по уменьшению желудка - ред.), и уже потом приходить к пластическому хирургу", - заявил специалист.

Как отметил врач, определить конкретный портрет клиента пластического хирурга сложно. Это люди разного пола, разных возрастов. Обращаются даже несовершеннолетние, которым по закону необходимо разрешение родителей и которых сами родители к врачу и приводят. Бывают и люди в годах, "разменявшие" восьмой десяток.

"Как я всем своим пациентам говорю, показания к любой пластической операции - это эстетический дискомфорт у самого пациента. Медицинской необходимости ее, на самом деле, не существует. Бывают иногда очень возрастные пациенты. Лет в 80 приходят, когда верхние веки просто мешают зрению. То есть, они свисают настолько, что приходится их пластырем подклеивать. В этом случае иногда тоже берем на операции, если нет противопоказаний и они без проблем перенесут вмешательство", - рассказал Прокопьев.

Нередко бывает, что люди впервые "ложатся под нож" в возрасте 55-60 лет и потом неоднократно приходят снова, отметил врач.