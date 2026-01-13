https://ria.ru/20260113/kherson-2067587051.html
В Херсонской области объявили авиационную опасность
В Херсонской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 13.01.2026
