Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/kherson-2067587051.html
В Херсонской области объявили авиационную опасность
В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 13.01.2026
В Херсонской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T13:47:00+03:00
2026-01-13T13:47:00+03:00
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153200/91/1532009123_0:184:1772:1181_1920x0_80_0_0_c3143e1383b110ee6b8e18da85f0ec8e.jpg
https://ria.ru/20260113/opasnost-2067508230.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153200/91/1532009123_197:0:1772:1181_1920x0_80_0_0_a0180734319bcbbb0681b85f24131eab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия

В Херсонской области объявили авиационную опасность

© Фото : командование воздушных сил ВС УкраиныРакетные стрельбы в Херсонской области
Ракетные стрельбы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : командование воздушных сил ВС Украины
Ракетные стрельбы в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Херсонской области объявлена авиационная опасность!" – написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Губернатор призвал население соблюдать спокойствие и быть бдительными.
ЗРК Панцирь - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА
Вчера, 06:54
 
Херсонская областьВладимир СальдоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала