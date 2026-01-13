https://ria.ru/20260113/kemerovo-2067552570.html
Роддом в Кемеровской области, где умерли младенцы, проверит Росздравнадзор
Роддом в Кемеровской области, где умерли младенцы, проверит Росздравнадзор - РИА Новости, 13.01.2026
Роддом в Кемеровской области, где умерли младенцы, проверит Росздравнадзор
Группу экспертов для проверки службы родовспоможения в Кемеровской области, где в роддоме умерли младенцы, возглавит руководитель Росздравнадзора Алла... РИА Новости, 13.01.2026
Роддом в Кемеровской области, где умерли младенцы, проверит Росздравнадзор
Глава Росздравнадзора проверит роддом в Кемеровской области после смерти детей