Рейтинг@Mail.ru
Роддом в Кемеровской области, где умерли младенцы, проверит Росздравнадзор - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 13.01.2026 (обновлено: 12:08 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/kemerovo-2067552570.html
Роддом в Кемеровской области, где умерли младенцы, проверит Росздравнадзор
Роддом в Кемеровской области, где умерли младенцы, проверит Росздравнадзор - РИА Новости, 13.01.2026
Роддом в Кемеровской области, где умерли младенцы, проверит Росздравнадзор
Группу экспертов для проверки службы родовспоможения в Кемеровской области, где в роддоме умерли младенцы, возглавит руководитель Росздравнадзора Алла... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T11:55:00+03:00
2026-01-13T12:08:00+03:00
здоровье - общество
кемеровская область
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
происшествия
россия
алла самойлова
алексей кузнецов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067604236_0:237:2810:1818_1920x0_80_0_0_b6ee5497e158279f9aee745387b84ef5.jpg
https://ria.ru/20260113/matvienko-2067548834.html
кемеровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067604236_386:0:2810:1818_1920x0_80_0_0_3a93e6a2d342689cd5ad8dde61aab05e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, кемеровская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке, происшествия, россия, алла самойлова, алексей кузнецов, михаил мурашко
Здоровье - Общество, Кемеровская область, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке, Происшествия, Россия, Алла Самойлова, Алексей Кузнецов, Михаил Мурашко
Роддом в Кемеровской области, где умерли младенцы, проверит Росздравнадзор

Глава Росздравнадзора проверит роддом в Кемеровской области после смерти детей

© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва | Перейти в медиабанкЗдание роддома №1 Новокузнецка
Здание роддома №1 Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Группу экспертов для проверки службы родовспоможения в Кемеровской области, где в роддоме умерли младенцы, возглавит руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, рассказал журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Ранее издание ngs42.ru со ссылкой на источник в минздраве региона сообщило, что во время январских каникул в стационаре умерли шесть новорожденных, трое из которых - в один день. Источник сообщал РИА Новости что за январь в медучреждении умерли девять младенцев. По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко для проверки работы службы родовспоможения туда направлены специалисты.
«

"Группу возглавит руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова", - рассказал Кузнецов.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Матвиенко поручила изучить ситуацию в новокузнецком роддоме
Вчера, 11:39
 
Здоровье - ОбществоКемеровская областьФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Смерть новорожденных в роддоме в НовокузнецкеПроисшествияРоссияАлла СамойловаАлексей КузнецовМихаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала