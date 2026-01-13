Рейтинг@Mail.ru
Катар заявил об участии в переговорах между Ираном и США - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/katar-2067628310.html
Катар заявил об участии в переговорах между Ираном и США
Катар заявил об участии в переговорах между Ираном и США - РИА Новости, 13.01.2026
Катар заявил об участии в переговорах между Ираном и США
Катар участвует в переговорах для урегулирования конфликта между Ираном и США, сообщил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T16:12:00+03:00
2026-01-13T16:12:00+03:00
в мире
иран
катар
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024585387_0:104:2730:1641_1920x0_80_0_0_4a92368f0e9f5c558c5a96eedd0dc31e.jpg
https://ria.ru/20260113/iran-2067585842.html
https://ria.ru/20260113/posolstvo-2067565565.html
иран
катар
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024585387_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_0e78be6a6d0942fffab9a5c7fab7312b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, катар, сша
В мире, Иран, Катар, США
Катар заявил об участии в переговорах между Ираном и США

Глава МИД Аль-Ансари: Катар участвует в переговорах между Ираном и США

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 13 янв - РИА Новости. Катар участвует в переговорах для урегулирования конфликта между Ираном и США, сообщил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
"Мы являемся стороной переговоров, направленных на деэскалацию напряженности в регионе и урегулирование споров между Вашингтоном и Тегераном", - сказал он.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Иран может использовать Ормузский пролив как козырь, считают в Турции
Вчера, 13:38
По его словам, есть ожидание, что текущая напряженность может привести к серьёзной эскалации в регионе. "Мы пытаемся успокоить ситуацию", - сказал он.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Приспущенный флаг на территории посольства Ирана в России - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Посольство Ирана в Москве приспустило флаг в знак траура по погибшим
Вчера, 12:37
 
В миреИранКатарСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала