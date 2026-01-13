Катар заявил об участии в переговорах между Ираном и США

ДОХА, 13 янв - РИА Новости. Катар участвует в переговорах для урегулирования конфликта между Ираном и США, сообщил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

По его словам, есть ожидание, что текущая напряженность может привести к серьёзной эскалации в регионе. "Мы пытаемся успокоить ситуацию", - сказал он.