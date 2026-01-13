Завершено расследование дела экс-главы ЦНПО "Каскад"

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора акционерного общества "Центральное научно-производственное объединение "Каскад" Сергея Посохова. Посохов обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 1 ст. 201.1 УК РФ)... Решением Арбитражного суда города Москвы с АО ЦНПО "Каскад" взысканы денежные средства в размере 15 миллионов рублей, а также наложен штраф в размере 7,5 миллиона рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Установлено, что в июле 2022 года государственным заказчиком и АО "ЦНПО "Каскад" заключен многомиллионный договор субподряда о выполнении работ на объекте в Хабаровском крае. Обязанности по надлежащему исполнению договора возлагались на Посохова.

По данным ведомства, в августе 2022 года Посохов не организовал выполнение работ на объекте и полученный аванс в размере 15 миллионов рублей использовал не по предназначению - условия договора выполнены не были, чем Минобороны причинен многомиллионный ущерб.