Рейтинг@Mail.ru
Завершено расследование дела экс-главы ЦНПО "Каскад" - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/kaskad-2067607619.html
Завершено расследование дела экс-главы ЦНПО "Каскад"
Завершено расследование дела экс-главы ЦНПО "Каскад" - РИА Новости, 13.01.2026
Завершено расследование дела экс-главы ЦНПО "Каскад"
Следователи завершили расследование уголовного дела бывшего генерального директора акционерного общества "Центральное научно-производственное объединение... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T14:58:00+03:00
2026-01-13T14:58:00+03:00
происшествия
россия
хабаровский край
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
https://ria.ru/20251201/gortrans-2058876402.html
https://ria.ru/20250306/sledstvie-2003391187.html
россия
хабаровский край
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, хабаровский край, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Завершено расследование дела экс-главы ЦНПО "Каскад"

ГВСУ СК завершил расследование дела экс-главы ЦНПО "Каскад" Посохова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела бывшего генерального директора акционерного общества "Центральное научно-производственное объединение "Каскад" Сергея Посохова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшего многомиллионный ущерб, сообщает ГВСУ СК России.
В декабре в ГВСУ рассказали о возбуждении дела по части 2 статьи 201.2 УК РФ против гендиректора АО "ЦНПО "Каскад" Посохова, подозреваемого в нарушении условий контракта при выполнении гособоронзаказа в Хабаровском крае с ущербом Минобороны в 15 миллионов рублей (часть 2 статьи 201.2 УК РФ).
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Главу екатеринбургского "Гортранса" будут судить за взятку
1 декабря 2025, 11:15
«

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора акционерного общества "Центральное научно-производственное объединение "Каскад" Сергея Посохова. Посохов обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 1 ст. 201.1 УК РФ)... Решением Арбитражного суда города Москвы с АО ЦНПО "Каскад" взысканы денежные средства в размере 15 миллионов рублей, а также наложен штраф в размере 7,5 миллиона рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Установлено, что в июле 2022 года государственным заказчиком и АО "ЦНПО "Каскад" заключен многомиллионный договор субподряда о выполнении работ на объекте в Хабаровском крае. Обязанности по надлежащему исполнению договора возлагались на Посохова.
По данным ведомства, в августе 2022 года Посохов не организовал выполнение работ на объекте и полученный аванс в размере 15 миллионов рублей использовал не по предназначению - условия договора выполнены не были, чем Минобороны причинен многомиллионный ущерб.
Уточняется, что в ходе предварительного следствия Посохов признал вину в инкриминируемом преступлении.
«

"По уголовному делу изъяты и осмотрены предметы и документы, допрошены свидетели, проведены очные ставки, собраны иные доказательства, подтверждающие вину Посохова в совершении преступления", - добавили в ГВСУ СК.

Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
По делу о хищении на ГОЗ по ремонту объектов Балтфлота завершили следствие
6 марта 2025, 13:33
 
ПроисшествияРоссияХабаровский крайМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала