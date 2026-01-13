Разведка играла огромную роль в жизни США, считает Карлсон

ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Разведывательные службы еще до недавнего времени играли огромную роль в политической, общественной и культурной жизни США, считает консервативный американский журналист Такер Карлсон.

"Ты знал, какую огромную роль играли спецслужбы, как зарубежные, так и внутренние, в жизни нашей страны до недавнего времени, причем не только в политической, но и общественной, и культурной?" - спросил он в ходе совместного видео со своим братом Бакли Карлсоном.

Американский журналист также признался, что осознание происходящего в разведывательном сообществе стало для него одним из самых важных открытий в жизни, в которые он с трудом смог поверить.