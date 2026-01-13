https://ria.ru/20260113/karera-2067487282.html
Экс-футболист "ПСЖ" и "Ливерпуля" завершил карьеру
Экс-футболист "ПСЖ" и "Ливерпуля" завершил карьеру - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Экс-футболист "ПСЖ" и "Ливерпуля" завершил карьеру
Бывший футболист "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Мамаду Сако объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет. РИА Новости Спорт, 13.01.2026
2026-01-13T01:05:00+03:00
2026-01-13T01:05:00+03:00
2026-01-13T04:27:00+03:00
футбол
спорт
мамаду сако
пари сен-жермен (псж)
ливерпуль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743166701_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_086751a80cb421001be9358da849db9e.jpg
https://ria.ru/20240121/ronaldu-1922620376.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743166701_225:0:1305:810_1920x0_80_0_0_477fc855c23f9912581da28b9a63ebd9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, мамаду сако, пари сен-жермен (псж), ливерпуль
Футбол, Спорт, Мамаду Сако, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Ливерпуль
Экс-футболист "ПСЖ" и "Ливерпуля" завершил карьеру
Экс-футболист "ПСЖ" и "Ливерпуля" Сако завершил карьеру в 35 лет