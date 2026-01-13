Рейтинг@Mail.ru
Экс-футболист "ПСЖ" и "Ливерпуля" завершил карьеру
Футбол
Футбол
 
01:05 13.01.2026 (обновлено: 04:27 13.01.2026)
Экс-футболист "ПСЖ" и "Ливерпуля" завершил карьеру
Экс-футболист "ПСЖ" и "Ливерпуля" завершил карьеру - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Экс-футболист "ПСЖ" и "Ливерпуля" завершил карьеру
Бывший футболист "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Мамаду Сако объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет. РИА Новости Спорт, 13.01.2026
футбол
спорт
мамаду сако
пари сен-жермен (псж)
ливерпуль
спорт, мамаду сако, пари сен-жермен (псж), ливерпуль
Футбол, Спорт, Мамаду Сако, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Ливерпуль
Экс-футболист "ПСЖ" и "Ливерпуля" завершил карьеру

Экс-футболист "ПСЖ" и "Ливерпуля" Сако завершил карьеру в 35 лет

© Фото : Crystal Palace F.C.Мамаду Сако
Мамаду Сако - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : Crystal Palace F.C.
Мамаду Сако. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Бывший футболист "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Мамаду Сако объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет.
Последним клубом французского защитника было грузинское "Торпедо" (Кутаиси), которое он покинул летом по окончании контракта.
«
"Я хотел поблагодарить всех. Я хотел объявить о своем официальном уходе из спорта. Спасибо "Парк де Пренс". Спасибо "Пари Сен-Жермен", - приводит слова Сако с церемонии на стадионе "ПСЖ" издание RMC Sport.
Сако является воспитанником "ПСЖ", в составе команды он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Кубок французской лиги. Также он выступал за английские "Ливерпуль" и "Кристал Пэлас", французский "Монпелье". За сборную Франции Сако провел 29 матчей и забил два гола.
Роналду рассказал, когда может закончить карьеру
21 января 2024, 15:28
Роналду рассказал, когда может закончить карьеру
21 января 2024, 15:28
 
ФутболСпортМамаду СакоПари Сен-Жермен (ПСЖ)Ливерпуль
 
