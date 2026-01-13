Рейтинг@Mail.ru
В "Канте" рассказали подробности инцидента с якобы нападением инструкторов
13.01.2026
В "Канте" рассказали подробности инцидента с якобы нападением инструкторов
В "Канте" рассказали подробности инцидента с якобы нападением инструкторов
2026
Происшествия, Москва
В "Канте" рассказали подробности инцидента с якобы нападением инструкторов

Горные лыжи
Горные лыжи. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Участниками инцидента, на которых якобы напали сотрудники московского горнолыжного комплекса "Кант", оказались инструкторы, незаконно там работающие, они спровоцировали конфликт и первыми применили физическую силу, полная видеозапись передана в правоохранительные органы, сообщила РИА Новости сотрудница комплекса.
Ранее в Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором сотрудники "Канта" якобы напали на посетителей комплекса.
«

"Видео вырвано из контекста. Инцидент произошел с "черными" инструкторами, которые незаконно работали на территории нашего спортивного комплекса. Они спровоцировали конфликт и первыми применили физическую силу. Лыжный патруль действовал исключительно в рамках самообороны. Полная запись передана в правоохранительные органы", - рассказала сотрудница.

Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Оренбуржье туристка подала иск против курорта из-за нападения чаек
11 декабря 2025
 
