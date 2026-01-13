https://ria.ru/20260113/kant-2067582304.html
В "Канте" рассказали подробности инцидента с якобы нападением инструкторов
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Участниками инцидента, на которых якобы напали сотрудники московского горнолыжного комплекса "Кант", оказались инструкторы, незаконно там работающие, они спровоцировали конфликт и первыми применили физическую силу, полная видеозапись передана в правоохранительные органы, сообщила РИА Новости сотрудница комплекса.
Ранее в Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором сотрудники "Канта" якобы напали на посетителей комплекса.
«
"Видео вырвано из контекста. Инцидент произошел с "черными" инструкторами, которые незаконно работали на территории нашего спортивного комплекса. Они спровоцировали конфликт и первыми применили физическую силу. Лыжный патруль действовал исключительно в рамках самообороны. Полная запись передана в правоохранительные органы", - рассказала сотрудница.