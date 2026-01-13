Рейтинг@Mail.ru
Экс-бенефициар "Домодедово" Каменщик вновь обжаловал решение судов
09:01 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/kamenschik-2067516492.html
Экс-бенефициар "Домодедово" Каменщик вновь обжаловал решение судов
Экс-бенефициар "Домодедово" Каменщик вновь обжаловал решение судов - РИА Новости, 13.01.2026
Экс-бенефициар "Домодедово" Каменщик вновь обжаловал решение судов
Бывший бенефициар аэропорта "Домодедово" Дмитрий Каменщик снова направил в Верховный суд России кассационную жалобу на судебные акты трех нижестоящих судов,... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T09:01:00+03:00
2026-01-13T09:01:00+03:00
московская область (подмосковье)
россия
дмитрий каменщик
десятый арбитражный апелляционный суд
генеральная прокуратура рф
домодедово (аэропорт)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/40412/94/404129480_0:0:2883:1623_1920x0_80_0_0_057c757efe28925da4b5bed191fb7a3e.jpg
https://realty.ria.ru/20251126/sud-2057757712.html
https://ria.ru/20260112/domodedovo-2067451663.html
московская область (подмосковье)
россия
Экс-бенефициар "Домодедово" Каменщик вновь обжаловал решение судов

РИА Новости: Верховный суд вернул Каменщику запрет на выезд из России

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкПресс-конференция председателя совета директоров московского аэропорта "Домодедово" Дмитрия Каменщика
Пресс-конференция председателя совета директоров московского аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Пресс-конференция председателя совета директоров московского аэропорта "Домодедово" Дмитрия Каменщика. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Бывший бенефициар аэропорта "Домодедово" Дмитрий Каменщик снова направил в Верховный суд России кассационную жалобу на судебные акты трех нижестоящих судов, которые отказались отменить установленный ему приставами временный запрет на выезд из России, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Это уже третья жалоба Каменщика в высшую судебную инстанцию, она поступила в суд 30 декабря. Две предыдущие кассации, также поданные в декабре, были возвращены заявителю. Причины возвращения не сообщались.
Здание международного аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Суд отклонил кассацию Каменщика на передачу "Домодедово" государству
26 ноября 2025, 16:17
Временное ограничение назначено Каменщику постановлением судебных приставов-исполнителей от 21 февраля 2025 года в рамках исполнительного производства.
В марте Каменщик обратился в арбитражный суд Московской области с заявлением, в котором потребовал признать постановление незаконным и обязать приставов вынести постановление об отмене временного ограничения на выезд. Суд в апреле заявление бизнесмена отклонил. С первой инстанцией согласились затем Десятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа.
Обеспечительные меры в виде ограничения прав на выезд были приняты в деле по иску Генпрокуратуры РФ к Каменщику, а также другому экс-бенефициару аэропорта, Валерию Когану, и 30 российским и иностранным компаниям группы "Домодедово".
Арбитражный суд Московской области в июне по этому иску признал незаконными несколько сделок с активами аэропорта, совершенных с 2002 года, и применил последствия их недействительности, взыскав в доход государства 100% ООО "ДМЕ Холдинг", которому с 2024 года принадлежат все активы аэропорта. В сентябре это решение оставила без изменения апелляционная инстанция, а в ноябре – кассационная.
Терминал аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Начальная цена при продаже Домодедово составит более 132 миллиардов рублей
12 января, 20:04
 
Московская область (Подмосковье)РоссияДмитрий КаменщикДесятый арбитражный апелляционный судГенеральная прокуратура РФДомодедово (аэропорт)Общество
 
 
