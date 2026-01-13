Экс-бенефициар "Домодедово" Каменщик вновь обжаловал решение судов

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Бывший бенефициар аэропорта "Домодедово" Дмитрий Каменщик снова направил в Верховный суд России кассационную жалобу на судебные акты трех нижестоящих судов, которые отказались отменить установленный ему приставами временный запрет на выезд из России, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Арбитражный суд Московской области в июне по этому иску признал незаконными несколько сделок с активами аэропорта, совершенных с 2002 года, и применил последствия их недействительности, взыскав в доход государства 100% ООО "ДМЕ Холдинг", которому с 2024 года принадлежат все активы аэропорта. В сентябре это решение оставила без изменения апелляционная инстанция, а в ноябре – кассационная.