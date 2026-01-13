Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке восстановили доступ к мобильному интернету - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/kamchatka-2067545931.html
На Камчатке восстановили доступ к мобильному интернету
На Камчатке восстановили доступ к мобильному интернету - РИА Новости, 13.01.2026
На Камчатке восстановили доступ к мобильному интернету
Доступ к мобильному интернету для абонентов крупнейших операторов связи начал восстанавливаться в Камчатском крае после введенных в начале января ограничений,... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T11:26:00+03:00
2026-01-13T11:26:00+03:00
камчатский край
камчатка
петропавловск-камчатский
владимир солодов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104484/77/1044847713_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_e724d21a69b36dbcd513a25fc84bfeef.jpg
https://ria.ru/20260106/kamchatka-2066605304.html
камчатский край
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104484/77/1044847713_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e4f0b7653bafeb08798cf12497aed553.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатский край, камчатка, петропавловск-камчатский, владимир солодов, общество
Камчатский край, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Владимир Солодов, Общество
На Камчатке восстановили доступ к мобильному интернету

На Камчатке восстановили доступ к мобильному интернету после ограничений

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на микрорайон "Северо-Восток" в городе Петропавловск-Камчатский
Вид на микрорайон Северо-Восток в городе Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Вид на микрорайон "Северо-Восток" в городе Петропавловск-Камчатский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв – РИА Новости. Доступ к мобильному интернету для абонентов крупнейших операторов связи начал восстанавливаться в Камчатском крае после введенных в начале января ограничений, сообщили РИА Новости в министерстве цифрового развития региона.
"Федеральным центром 13 января принято решение о частичном снятии ограничений на передачу данных в сетях операторов "большой четверки". Сейчас проверяется функционирование сетей и мобильного интернета на территории края", — проинформировали в региональном минцифры.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов 12 января заявил, что прорабатывает вопрос максимально быстрого снятия ограничений и сокращения "слепых зон", введенных на федеральном уровне для обеспечения безопасности.
В своем телеграм-канале глава региона также отметил, что минцифры Камчатки согласовало с операторами принцип предоставления скидок или перерасчета абонентской платы за период неполучения услуг. Жители Петропавловска-Камчатского и других населенных пунктов в социальных сетях подтверждают восстановление работы мобильного интернета.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Солодов объяснил ограничения мобильного интернета на Камчатке
6 января, 13:12
 
Камчатский крайКамчаткаПетропавловск-КамчатскийВладимир СолодовОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала