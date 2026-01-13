На Камчатке восстановили доступ к мобильному интернету

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв – РИА Новости. Доступ к мобильному интернету для абонентов крупнейших операторов связи начал восстанавливаться в Камчатском крае после введенных в начале января ограничений, сообщили РИА Новости в министерстве цифрового развития региона.
"Федеральным центром 13 января принято решение о частичном снятии ограничений на передачу данных в сетях операторов "большой четверки". Сейчас проверяется функционирование сетей и мобильного интернета на территории края", — проинформировали в региональном минцифры.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов 12 января заявил, что прорабатывает вопрос максимально быстрого снятия ограничений и сокращения "слепых зон", введенных на федеральном уровне для обеспечения безопасности.
В своем телеграм-канале глава региона также отметил, что минцифры Камчатки согласовало с операторами принцип предоставления скидок или перерасчета абонентской платы за период неполучения услуг. Жители Петропавловска-Камчатского и других населенных пунктов в социальных сетях подтверждают восстановление работы мобильного интернета.