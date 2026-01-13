https://ria.ru/20260113/kamchatka-2067511517.html
Спасатели на Камчатке освободили застрявшего в сугробе врача
Спасатели на Камчатке освободили застрявшего в сугробе врача - РИА Новости, 13.01.2026
Спасатели на Камчатке освободили застрявшего в сугробе врача
Сотрудники МЧС России вызволили из глубокого снежного заноса на улице Океанской жителя Петропавловска-Камчатского, который оказался врачом местной больницы,... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T07:53:00+03:00
2026-01-13T07:53:00+03:00
2026-01-13T07:53:00+03:00
хорошие новости
происшествия
камчатка
россия
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
https://ria.ru/20260113/lavina-2067505340.html
камчатка
россия
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, россия, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Камчатка, Россия, Петропавловск-Камчатский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели на Камчатке освободили застрявшего в сугробе врача
Спасатели МЧС освободили застрявшего в сугробе врача в Петропавловске-Камчатском