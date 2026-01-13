Рейтинг@Mail.ru
Спасатели на Камчатке освободили застрявшего в сугробе врача
07:53 13.01.2026
Спасатели на Камчатке освободили застрявшего в сугробе врача
Спасатели на Камчатке освободили застрявшего в сугробе врача
Сотрудники МЧС России вызволили из глубокого снежного заноса на улице Океанской жителя Петропавловска-Камчатского, который оказался врачом местной больницы,... РИА Новости, 13.01.2026
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 янв – РИА Новости. Сотрудники МЧС России вызволили из глубокого снежного заноса на улице Океанской жителя Петропавловска-Камчатского, который оказался врачом местной больницы, сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.
"Помощь потребовалась мужчине, врачу больницы "Водник", который застрял в глубоком сугробе на улице Океанской и не мог самостоятельно выбраться в течение долгого времени", - говорится в сообщении ГУ МЧС в канале в Max.
По информации ведомства, медик вызвал спасателей, когда понял, что его силы на исходе. Сотрудники поисково-спасательного отряда оперативно откопали его и доставили домой. Врачу не потребовалась медицинская помощь. В настоящее время спасатели продолжают патрулировать дороги краевого центра, оказывая помощь жителям.
В центре Петропавловска-Камчатского сошла лавина
В центре Петропавловска-Камчатского сошла лавина
