Каллас заявила, что ей неизвестно, падет ли режим в Иране

БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в Берлине заявила, что ей неизвестно "падет ли режим в Иране", но что ЕС будет делать для этого все возможное.

"Прямо сейчас, неясно, падет режим или нет. Понятно, что протесты носят массовый характер. Также очевидно, что режим жестоко подавляет … чтобы по-настоящему посеять страх в обществе. И именно так действуют эти режимы. Но для того, чтобы пасть … я думаю, вы знаете, в истории есть примеры, которые вам нужны… Нужны сильные альтернативы… Именно поэтому мы поддерживаем гражданское общество как можно больше, мы можем это сделать со своей стороны" - заявила она.