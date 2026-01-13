https://ria.ru/20260113/kallas-2067659378.html
Каллас заявила, что ей неизвестно, падет ли режим в Иране
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в Берлине заявила, что ей неизвестно "падет ли режим в Иране", но что ЕС будет делать для этого все возможное. РИА Новости, 13.01.2026
Каллас заявила, что ей неизвестно, падет ли режим в Иране
Каллас заявила, что не знает, падет ли режим в Иране
БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в Берлине заявила, что ей неизвестно "падет ли режим в Иране", но что ЕС будет делать для этого все возможное.
"Прямо сейчас, неясно, падет режим или нет. Понятно, что протесты носят массовый характер. Также очевидно, что режим жестоко подавляет … чтобы по-настоящему посеять страх в обществе. И именно так действуют эти режимы. Но для того, чтобы пасть … я думаю, вы знаете, в истории есть примеры, которые вам нужны… Нужны сильные альтернативы… Именно поэтому мы поддерживаем гражданское общество как можно больше, мы можем это сделать со своей стороны" - заявила она.
Протесты в Иране
начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США
и Израиль
в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.