ЕС обсуждает шаги в ответ на возможный захват Гренландии, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Страны ЕС в закрытом режиме обсуждают возможные шаги в ответ на потенциальный захват США Гренландии, не готовы публично их озвучить, заявила на пресс-конференции в Берлине глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.