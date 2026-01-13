Рейтинг@Mail.ru
ЕС обсуждает шаги в ответ на возможный захват Гренландии, заявила Каллас
17:28 13.01.2026
ЕС обсуждает шаги в ответ на возможный захват Гренландии, заявила Каллас
в мире
гренландия
сша
дания
кайя каллас
дональд трамп
евросоюз
гренландия
сша
дания
в мире, гренландия, сша, дания, кайя каллас, дональд трамп, евросоюз
ЕС обсуждает шаги в ответ на возможный захват Гренландии, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Страны ЕС в закрытом режиме обсуждают возможные шаги в ответ на потенциальный захват США Гренландии, не готовы публично их озвучить, заявила на пресс-конференции в Берлине глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"Что касается Гренландии, я думаю, что публично обсуждать это неправильно. Какие инструменты у нас в руках? Мы ведем переговоры с государствами-членами, включая Данию, о том, какая ситуация и какие шаги у нас есть. Но это не для публичного обсуждения", - сказала она.
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
США при покупке Гренландии установят свою цену, считает Расмуссен
Вчера, 17:17
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Датские военнослужащие во время учения в Гренландии - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Польше призвали к радикальным мерам из-за ситуации с Гренландией
Вчера, 16:12
 
