Рейтинг@Mail.ru
Каллас рассказала о работе над 20-м пакетом санкций ЕС против России - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 13.01.2026 (обновлено: 16:56 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/kallas-2067636236.html
Каллас рассказала о работе над 20-м пакетом санкций ЕС против России
Каллас рассказала о работе над 20-м пакетом санкций ЕС против России - РИА Новости, 13.01.2026
Каллас рассказала о работе над 20-м пакетом санкций ЕС против России
ЕС намерен в феврале закончить работу над 20-м пакетом санкций против РФ, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T16:51:00+03:00
2026-01-13T16:56:00+03:00
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
реакция на санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062075356_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b9b10b4b3d24f9607aa26c311568af9d.jpg
https://ria.ru/20260111/rossiya-2067170583.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062075356_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f016460d4be770abc359921a0fd598ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Каллас рассказала о работе над 20-м пакетом санкций ЕС против России

Каллас: ЕС хочет в феврале закончить работу над 20-м пакетом санкций против РФ

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. ЕС намерен в феврале закончить работу над 20-м пакетом санкций против РФ, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.
"Мы рассчитываем завершить работу над 20-м пакетом санкций в следующем месяце", - сказала она на пресс-конференции в Берлине, которую транслировали на сайте Еврокомиссии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Когда лучший союзник предал: Россию начали рвать на части
11 января, 08:00
 
РоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала