Каллас рассказала о работе над 20-м пакетом санкций ЕС против России

БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. ЕС намерен в феврале закончить работу над 20-м пакетом санкций против РФ, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

"Мы рассчитываем завершить работу над 20-м пакетом санкций в следующем месяце", - сказала она на пресс-конференции в Берлине, которую транслировали на сайте Еврокомиссии.