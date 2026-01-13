https://ria.ru/20260113/kallas-2067636236.html
Каллас рассказала о работе над 20-м пакетом санкций ЕС против России
Каллас рассказала о работе над 20-м пакетом санкций ЕС против России - РИА Новости, 13.01.2026
Каллас рассказала о работе над 20-м пакетом санкций ЕС против России
ЕС намерен в феврале закончить работу над 20-м пакетом санкций против РФ, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T16:51:00+03:00
2026-01-13T16:51:00+03:00
2026-01-13T16:56:00+03:00
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
реакция на санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062075356_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b9b10b4b3d24f9607aa26c311568af9d.jpg
https://ria.ru/20260111/rossiya-2067170583.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062075356_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f016460d4be770abc359921a0fd598ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Каллас рассказала о работе над 20-м пакетом санкций ЕС против России
Каллас: ЕС хочет в феврале закончить работу над 20-м пакетом санкций против РФ