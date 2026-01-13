Сепаратисты из Новой Каледонии отказались участвовать во встрече с Макроном

ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости. Канакский социалистический фронт национального освобождения (FLNKS), главное движение за независимость Новой Каледонии, отказался принимать участие в организованной президентом Франции Эммануэлем Макроном встрече по вопросам Буживальского соглашения об институциональном будущем архипелага, которая пройдет в Париже 16 января, заявил во вторник глава FLNKS Кристиан Тейн.
Макрон в декабре 2025 года пригласил должностных лиц Новой Каледонии прибыть в столицу Франции 16 января для продолжения дискуссий относительно соглашения об институциональном устройстве французской заморской территории Новая Каледония, подписанного в Буживале в пригороде французской столицы.
"Париж глух и понимает только баланс сил, поэтому мы не будем присутствовать на встрече. Правительство пытается удержать нас в рамках (соглашения - ред.) Буживаля, нас и всех заинтересованных лиц (Новой Каледонии – ред.). Мы не можем его одобрить", - сказал Тейн на пресс-конференции, его слова приводит газета Monde.
В июле 2025 года Макрон заявил о подписании "исторического" соглашения об институциональном устройстве Новой Каледонии, предполагающего создание нового государства в составе Франции.
Издание Liberation позднее сообщило, что крупнейшая из выступающих за независимость Новой Каледонии партия "Каледонский союз" выступила против инициативы Макрона о создании государства в составе Франции. По мнению партии, наличие французского гражданства у каледонцев лишит юридической силы каледонское гражданство. Кроме того, международное признание государства не определено в соглашении достаточно четко. Партия также подчеркнула, что расширение электората Каледонии "равнозначно повторной колонизации" заморской территории.
В августе 2025 года FLNKS официально отверг соглашение, предполагающее создание отдельного государства, но в составе Франции, и призвал к мирному сопротивлению.
