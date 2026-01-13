Рейтинг@Mail.ru
Сепаратисты из Новой Каледонии отказались участвовать во встрече с Макроном - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/kaledonija-2067624802.html
Сепаратисты из Новой Каледонии отказались участвовать во встрече с Макроном
Сепаратисты из Новой Каледонии отказались участвовать во встрече с Макроном - РИА Новости, 13.01.2026
Сепаратисты из Новой Каледонии отказались участвовать во встрече с Макроном
Канакский социалистический фронт национального освобождения (FLNKS), главное движение за независимость Новой Каледонии, отказался принимать участие в... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T16:00:00+03:00
2026-01-13T16:00:00+03:00
в мире
новая каледония
франция
париж
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780247_416:0:2656:1260_1920x0_80_0_0_ef03b663a60845b5046ac9948518e9f5.jpg
https://ria.ru/20240820/obvinenie-1967408568.html
https://ria.ru/20250613/frantsiya-2022564734.html
новая каледония
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780247_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fa3828eab53fbfda0dec8ffc16e08303.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, новая каледония, франция, париж, эммануэль макрон
В мире, Новая Каледония, Франция, Париж, Эммануэль Макрон
Сепаратисты из Новой Каледонии отказались участвовать во встрече с Макроном

FLNKS отказался участвовать во встрече по Буживалальскому соглашению с Макроном

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости. Канакский социалистический фронт национального освобождения (FLNKS), главное движение за независимость Новой Каледонии, отказался принимать участие в организованной президентом Франции Эммануэлем Макроном встрече по вопросам Буживальского соглашения об институциональном будущем архипелага, которая пройдет в Париже 16 января, заявил во вторник глава FLNKS Кристиан Тейн.
Макрон в декабре 2025 года пригласил должностных лиц Новой Каледонии прибыть в столицу Франции 16 января для продолжения дискуссий относительно соглашения об институциональном устройстве французской заморской территории Новая Каледония, подписанного в Буживале в пригороде французской столицы.
Новая Каледония - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
В ООН обвинили Францию в нарушении прав коренного народа Новой Каледонии
20 августа 2024, 19:36
«

"Париж глух и понимает только баланс сил, поэтому мы не будем присутствовать на встрече. Правительство пытается удержать нас в рамках (соглашения - ред.) Буживаля, нас и всех заинтересованных лиц (Новой Каледонии – ред.). Мы не можем его одобрить", - сказал Тейн на пресс-конференции, его слова приводит газета Monde.

В июле 2025 года Макрон заявил о подписании "исторического" соглашения об институциональном устройстве Новой Каледонии, предполагающего создание нового государства в составе Франции.
Издание Liberation позднее сообщило, что крупнейшая из выступающих за независимость Новой Каледонии партия "Каледонский союз" выступила против инициативы Макрона о создании государства в составе Франции. По мнению партии, наличие французского гражданства у каледонцев лишит юридической силы каледонское гражданство. Кроме того, международное признание государства не определено в соглашении достаточно четко. Партия также подчеркнула, что расширение электората Каледонии "равнозначно повторной колонизации" заморской территории.
В августе 2025 года FLNKS официально отверг соглашение, предполагающее создание отдельного государства, но в составе Франции, и призвал к мирному сопротивлению.
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Суд во Франции освободил лидера освободительного движения Новой Каледонии
13 июня 2025, 00:58
 
В миреНовая КаледонияФранцияПарижЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала