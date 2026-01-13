Сепаратисты из Новой Каледонии отказались участвовать во встрече с Макроном

«

"Париж глух и понимает только баланс сил, поэтому мы не будем присутствовать на встрече. Правительство пытается удержать нас в рамках (соглашения - ред.) Буживаля, нас и всех заинтересованных лиц (Новой Каледонии – ред.). Мы не можем его одобрить", - сказал Тейн на пресс-конференции, его слова приводит газета Monde.