В Якутии вынесли приговор врачу, скрывавшей случаи сифилиса у мигрантов

"С учетом смягчающих обстоятельств и отсутствием отягчающих женщина признана виновной и по совокупности преступлений ей окончательно назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также лишение права заниматься врачебной деятельностью, связанной с проведением медицинского освидетельствования граждан, сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу", - отметили в пресс-службе.