В Якутии вынесли приговор врачу, скрывавшей случаи сифилиса у мигрантов

ЯКУТСК, 13 янв - РИА Новости. Врача, скрывавшую случаи сифилиса у мигрантов, которым это помогло устроиться на работу, приговорили к условному сроку в Якутии, сообщает пресс-служба объединённой пресс-службы судов республики.
Мирнинский районный суд в Якутии установил, что врач-дерматовенеролог больницы в 2023–2024 годах "умышленно вносила заведомо ложные сведения об отсутствии инфекционных заболеваний в медицинские заключения".
"Она не выявила инфекционные заболевания у пациентов из Киргизии и Армении, несмотря на положительные результаты анализов, и не зарегистрировала данные случаи, не назначила лечение, а также в нарушение установленных правил не сообщила в органы власти о выявленных фактах инфекционного заболевания, которое входит в перечень, представляющих опасность для окружающих", - говорится в релизе.
В результате эти граждане были поставлены на миграционный учет и осуществляли трудовую деятельность на территории РФ. Женщину обвинили по пяти эпизодам служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Вину она не признала, ссылаясь на клинические рекомендации Минздрава и отсутствие активной инфекции у пациентов.
"С учетом смягчающих обстоятельств и отсутствием отягчающих женщина признана виновной и по совокупности преступлений ей окончательно назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также лишение права заниматься врачебной деятельностью, связанной с проведением медицинского освидетельствования граждан, сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу", - отметили в пресс-службе.
