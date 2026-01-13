Рейтинг@Mail.ru
В Якутии вынесли приговор врачу, скрывавшей случаи сифилиса у мигрантов - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/jakutija-2067522055.html
В Якутии вынесли приговор врачу, скрывавшей случаи сифилиса у мигрантов
В Якутии вынесли приговор врачу, скрывавшей случаи сифилиса у мигрантов - РИА Новости, 13.01.2026
В Якутии вынесли приговор врачу, скрывавшей случаи сифилиса у мигрантов
Врача, скрывавшую случаи сифилиса у мигрантов, которым это помогло устроиться на работу, приговорили к условному сроку в Якутии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T09:29:00+03:00
2026-01-13T09:29:00+03:00
россия
киргизия
армения
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151877/38/1518773871_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6b2b72e10d9c3ba2827caab1a6a4ab15.jpg
https://ria.ru/20251229/kursk-2065465216.html
https://ria.ru/20251216/delo-2062468123.html
россия
киргизия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151877/38/1518773871_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_77aad6de918a055eb1e48a8031991f2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киргизия, армения, происшествия
Россия, Киргизия, Армения, Происшествия
В Якутии вынесли приговор врачу, скрывавшей случаи сифилиса у мигрантов

В Якутии скрывавшая сифилис у мигрантов врач получила условный срок

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛаборатория иммуноферментных исследований
Лаборатория иммуноферментных исследований - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Лаборатория иммуноферментных исследований. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯКУТСК, 13 янв - РИА Новости. Врача, скрывавшую случаи сифилиса у мигрантов, которым это помогло устроиться на работу, приговорили к условному сроку в Якутии, сообщает пресс-служба объединённой пресс-службы судов республики.
Мирнинский районный суд в Якутии установил, что врач-дерматовенеролог больницы в 2023–2024 годах "умышленно вносила заведомо ложные сведения об отсутствии инфекционных заболеваний в медицинские заключения".
Мужчина с паспортом гражданина РФ заполняет документ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Курской области запретили работу мигрантов в некоторых сферах
29 декабря 2025, 16:53
"Она не выявила инфекционные заболевания у пациентов из Киргизии и Армении, несмотря на положительные результаты анализов, и не зарегистрировала данные случаи, не назначила лечение, а также в нарушение установленных правил не сообщила в органы власти о выявленных фактах инфекционного заболевания, которое входит в перечень, представляющих опасность для окружающих", - говорится в релизе.
В результате эти граждане были поставлены на миграционный учет и осуществляли трудовую деятельность на территории РФ. Женщину обвинили по пяти эпизодам служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Вину она не признала, ссылаясь на клинические рекомендации Минздрава и отсутствие активной инфекции у пациентов.
"С учетом смягчающих обстоятельств и отсутствием отягчающих женщина признана виновной и по совокупности преступлений ей окончательно назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также лишение права заниматься врачебной деятельностью, связанной с проведением медицинского освидетельствования граждан, сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу", - отметили в пресс-службе.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
По делу о выдаче поддельных сертификатов мигрантам вынесли приговор
16 декабря 2025, 18:43
 
РоссияКиргизияАрменияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала