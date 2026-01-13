Рейтинг@Mail.ru
Книжное издательство Popcorn Books сообщило о закрытии
Культура
 
15:10 13.01.2026
Книжное издательство Popcorn Books сообщило о закрытии
Книжное издательство Popcorn Books сообщило о закрытии - РИА Новости, 13.01.2026
Книжное издательство Popcorn Books сообщило о закрытии
Книжное издательство Popcorn Books закрывается спустя семь лет работы, сообщается в Telegram-канале издательства. РИА Новости, 13.01.2026
россия, эксмо
Культура, Россия, Эксмо
Книжное издательство Popcorn Books сообщило о закрытии

Издательство Popcorn Books закрывается спустя семь лет работы

Книги
Книги - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Книги. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Книжное издательство Popcorn Books закрывается спустя семь лет работы, сообщается в Telegram-канале издательства.
"Popcorn Books закрывается. Мы очень благодарны всем, кто был с нами на протяжении этих семи лет: авторам, партнерам и, конечно, вам, дорогие читатели", - говорится в сообщении.
В издательстве отметили, что поддержка читателей помогала команде продолжать работать в любых условиях.
"Спасибо, что создавали историю вместе с нами и, даже когда эта история приняла трагичный оборот, не отвернулись от нас. Мы каждый день думаем о тех, с кем работали много лет и очень переживаем за них. Если хотя бы одна из наших книг останется у вас на полке, в памяти или в сердце, всё было не зря", - добавляется в сообщении.
В мае прошлого года в "Эксмо" сообщали, что силовики изъяли в издательстве материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, а также в устной форме пояснили, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ*. Директора по дистрибуции "Эксмо" Анатолия Норовяткина допросили в качестве свидетеля и отпустили. Также в пресс-службе "Эксмо" РИА Новости подтвердили, что отправили торговым партнерам список книг для изъятия из продажи в связи со следственными действиями.
В августе 2023 года издательская группа "Эксмо" приобрела 51% издательства Popcorn Books, существовавшего с 2018 года и выпускавшего литературу в жанре young-adult.
* Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России
КультураРоссияЭксмо
 
 
