Книжное издательство Popcorn Books сообщило о закрытии

"Popcorn Books закрывается. Мы очень благодарны всем, кто был с нами на протяжении этих семи лет: авторам, партнерам и, конечно, вам, дорогие читатели", - говорится в сообщении.

"Спасибо, что создавали историю вместе с нами и, даже когда эта история приняла трагичный оборот, не отвернулись от нас. Мы каждый день думаем о тех, с кем работали много лет и очень переживаем за них. Если хотя бы одна из наших книг останется у вас на полке, в памяти или в сердце, всё было не зря", - добавляется в сообщении.