"Часовни переполнены": в Италии странным образом подскочила смертность

По его словам, за первые девять дней 2026 года умерли 14 человек.

"Это количество смертей не укладывается в норму, учитывая, что за весь (Прошлый. — Прим. Ред.) год нас покинули 133 человека", — написал он.

"Мы столкнулись с тем, что наши поминальные часовни постоянно переполнены. И иногда этого недостаточно, так что некоторым семьям приходится выстраиваться в очередь, чтобы подготовить место для прощания со своим близким", — сказал он изданию.