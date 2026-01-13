https://ria.ru/20260113/italiya-2067503972.html
"Часовни переполнены": в Италии странным образом подскочила смертность
"Часовни переполнены": в Италии странным образом подскочила смертность - РИА Новости, 13.01.2026
"Часовни переполнены": в Италии странным образом подскочила смертность
В итальянской коммуне Кастильон-Фьорентино необъяснимым образом выросла смертность, сообщил в Facebook* мэр Марио Аньелли. РИА Новости, 13.01.2026
"Часовни переполнены": в Италии странным образом подскочила смертность
В коммуне Кастильон-Фьорентино в Италии по непонятной причине выросла смертность
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В итальянской коммуне Кастильон-Фьорентино необъяснимым образом выросла смертность, сообщил в Facebook* мэр Марио Аньелли.
По его словам, за первые девять дней 2026 года умерли 14 человек.
«
"Это количество смертей не укладывается в норму, учитывая, что за весь (Прошлый. — Прим. Ред.) год нас покинули 133 человека", — написал он.
Как рассказал
Аньелли газете Corriere Fiorentino, ему неизвестны причины происходящего, но подобного роста смертности не было даже в период пандемии COVID-19.
"Мы столкнулись с тем, что наши поминальные часовни постоянно переполнены. И иногда этого недостаточно, так что некоторым семьям приходится выстраиваться в очередь, чтобы подготовить место для прощания со своим близким", — сказал он изданию.
Как пишет издание, несмотря на определенную напряженность, специалисты связывают увеличение смертности с сезонными заболеваниями, возрастном и онкологией, что и стало причиной смерти некоторых местных жителей.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская