Рейтинг@Mail.ru
Фидан и Аракчи обсудили события в Иране, сообщил источник - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:04 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/istochnik-2067695069.html
Фидан и Аракчи обсудили события в Иране, сообщил источник
Фидан и Аракчи обсудили события в Иране, сообщил источник - РИА Новости, 13.01.2026
Фидан и Аракчи обсудили события в Иране, сообщил источник
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и его иранский коллега Аббас Аракчи провели телефонный разговор, во время которого обсудили последние события в... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T23:04:00+03:00
2026-01-13T23:04:00+03:00
в мире
иран
сша
турция
хакан фидан
аббас аракчи
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047130023_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cca63ce0030eccb29bda35e490177062.jpg
https://ria.ru/20260113/tramp-2067687284.html
https://ria.ru/20260113/oon-2067684496.html
иран
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047130023_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_eb52fc2d305904dd3cef3e232feae11b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, турция, хакан фидан, аббас аракчи, дональд трамп
В мире, Иран, США, Турция, Хакан Фидан, Аббас Аракчи, Дональд Трамп
Фидан и Аракчи обсудили события в Иране, сообщил источник

РИА Новости: Фидан и Аракчи обсудили последние события в Иране

© Фото : предоставлено МИД Турции Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : предоставлено МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 13 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и его иранский коллега Аббас Аракчи провели телефонный разговор, во время которого обсудили последние события в исламской республике, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что отменил все контакты с иранскими официальными лицами и поддержал участников беспорядков. Кроме того, он пообещал "помощь" протестующим, намекнув, что она находится в пути.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
Вчера, 21:49
"Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. В ходе беседы обсуждались последние события (в Иране - ред.)", - уточнил собеседник агентства во вторник.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, в понедельник заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
ООН выразила обеспокоенность милитаристской риторикой вокруг Ирана
Вчера, 21:28
 
В миреИранСШАТурцияХакан ФиданАббас АракчиДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала