Фидан и Аракчи обсудили события в Иране, сообщил источник

АНКАРА, 13 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и его иранский коллега Аббас Аракчи провели телефонный разговор, во время которого обсудили последние события в исламской республике, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что отменил все контакты с иранскими официальными лицами и поддержал участников беспорядков. Кроме того, он пообещал "помощь" протестующим, намекнув, что она находится в пути.
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
Вчера, 21:49
"Министр иностранных дел Хакан Фидан провел сегодня телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. В ходе беседы обсуждались последние события (в Иране - ред.)", - уточнил собеседник агентства во вторник.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, в понедельник заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.