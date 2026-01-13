Фидан и Аракчи обсудили события в Иране, сообщил источник

АНКАРА, 13 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и его иранский коллега Аббас Аракчи провели телефонный разговор, во время которого обсудили последние события в исламской республике, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.