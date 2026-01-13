Рейтинг@Mail.ru
Первый ребенок в роддоме в Новокузнецке умер 4 января - РИА Новости, 13.01.2026
17:19 13.01.2026
Первый ребенок в роддоме в Новокузнецке умер 4 января
Первый ребенок в роддоме №1 в Новокузнецке, где умерли младенцы, скончался 4 января, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T17:19:00+03:00
2026-01-13T17:19:00+03:00
происшествия
новокузнецк
россия
кемеровская область
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
новокузнецк
россия
кемеровская область
происшествия, новокузнецк, россия, кемеровская область, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Происшествия, Новокузнецк, Россия, Кемеровская область, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Здание роддома №1 Новокузнецка. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 13 янв – РИА Новости. Первый ребенок в роддоме №1 в Новокузнецке, где умерли младенцы, скончался 4 января, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Умер первый (ребенок – ред.) 4 января", – сказал собеседник агентства.

Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
Новокузнецкий родильный дом № 1 - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Что творилось в роддоме Новокузнецка, где погибли младенцы
ПроисшествияНовокузнецкРоссияКемеровская областьСмерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
