Первый ребенок в роддоме в Новокузнецке умер 4 января
Первый ребенок в роддоме №1 в Новокузнецке, где умерли младенцы, скончался 4 января, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 13.01.2026
происшествия
новокузнецк
россия
кемеровская область
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
новокузнецк
россия
кемеровская область
