В Испании мужчина попытался сесть на борт самолета с умершей женой
В Испании мужчина попытался сесть на борт самолета с умершей женой - РИА Новости, 13.01.2026
В Испании мужчина попытался сесть на борт самолета с умершей женой
Пожилой мужчина попытался пройти на посадку в аэропорту испанского острова Тенерифе с супругой в инвалидной коляске, которая, как выяснилось, уже была мертва,... РИА Новости, 13.01.2026
МАДРИД, 13 янв - РИА Новости.
Пожилой мужчина попытался пройти на посадку в аэропорту испанского острова Тенерифе с супругой в инвалидной коляске, которая, как выяснилось, уже была мертва, сообщила во вторник газета Diario de Avisos
.
"Пожилой мужчина попытался пройти к своему рейсу в аэропорту Тенерифе-Южный вместе с умершей супругой, которую перевозил в инвалидной коляске", - говорится в сообщении.
По данным издания, мужчина вёз женщину в инвалидной коляске, и до прохождения рамки металлоискателя ситуация не вызывала подозрений. Однако сотрудница службы безопасности обратила внимание, что пассажирка не реагирует на обращение к ней.
После проверки выяснилось, что у женщины отсутствуют признаки дыхания, а температура тела аномально низкая. Был немедленно активирован аварийный протокол, на место инцидента прибыли сотрудники службы безопасности аэропорта, гражданская гвардия Испании
и судебно-медицинские специалисты.
Мужчина заявил, что его супруга скончалась несколькими часами ранее в аэропорту, пишет газета. При этом, по словам источников из числа работников воздушной гавани, он пытался возложить ответственность за случившееся на инфраструктуру аэропорта.
Расследование продолжается. Власти намерены установить точные обстоятельства смерти женщины и определить, имеются ли основания для уголовной ответственности.
Издание напомнило, что ранее в Испании был зафиксирован похожий случай на рейсе авиакомпании EasyJet
между Малагой
и Лондоном
, когда пассажирка скончалась до вылёта, несмотря на наличие медицинского разрешения на перелёт.