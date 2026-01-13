В Испании мужчина попытался сесть на борт самолета с умершей женой

МАДРИД, 13 янв - РИА Новости. Пожилой мужчина попытался пройти на посадку в аэропорту испанского острова Тенерифе с супругой в инвалидной коляске, которая, как выяснилось, уже была мертва, сообщила во вторник газета Пожилой мужчина попытался пройти на посадку в аэропорту испанского острова Тенерифе с супругой в инвалидной коляске, которая, как выяснилось, уже была мертва, сообщила во вторник газета Diario de Avisos

"Пожилой мужчина попытался пройти к своему рейсу в аэропорту Тенерифе-Южный вместе с умершей супругой, которую перевозил в инвалидной коляске", - говорится в сообщении.

По данным издания, мужчина вёз женщину в инвалидной коляске, и до прохождения рамки металлоискателя ситуация не вызывала подозрений. Однако сотрудница службы безопасности обратила внимание, что пассажирка не реагирует на обращение к ней.

После проверки выяснилось, что у женщины отсутствуют признаки дыхания, а температура тела аномально низкая. Был немедленно активирован аварийный протокол, на место инцидента прибыли сотрудники службы безопасности аэропорта, гражданская гвардия Испании и судебно-медицинские специалисты.

Мужчина заявил, что его супруга скончалась несколькими часами ранее в аэропорту, пишет газета. При этом, по словам источников из числа работников воздушной гавани, он пытался возложить ответственность за случившееся на инфраструктуру аэропорта.

Расследование продолжается. Власти намерены установить точные обстоятельства смерти женщины и определить, имеются ли основания для уголовной ответственности.