Рейтинг@Mail.ru
Администрация Трампа прокомментировала возможность атаки на Иран - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:48 13.01.2026 (обновлено: 22:57 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/iran-2067692996.html
Администрация Трампа прокомментировала возможность атаки на Иран
Администрация Трампа прокомментировала возможность атаки на Иран - РИА Новости, 13.01.2026
Администрация Трампа прокомментировала возможность атаки на Иран
Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что атака Штатов на Иран cкорее вероятна, чем нет, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T22:48:00+03:00
2026-01-13T22:57:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
персидский залив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790709_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_c7c67b0b6a35614b9c51311750bbde5c.jpg
https://ria.ru/20260113/tramp-2067687284.html
иран
сша
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790709_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f2cd9ab9f9576b8709e2a6975085a37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, дональд трамп, персидский залив
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Персидский залив
Администрация Трампа прокомментировала возможность атаки на Иран

WSJ: администрация Трампа заявила, что атака США на Иран возможна

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что атака Штатов на Иран cкорее вероятна, чем нет, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в арабских странах Персидского залива.
"Администрация Трампа не уточнила, какого типа военную акцию она планирует против Ирана, но заявила, что атака cкорее вероятна, чем нет", - сообщает издание.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
Вчера, 21:49
 
В миреИранСШАДональд ТрампПерсидский залив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала