https://ria.ru/20260113/iran-2067692996.html
Администрация Трампа прокомментировала возможность атаки на Иран
Администрация Трампа прокомментировала возможность атаки на Иран - РИА Новости, 13.01.2026
Администрация Трампа прокомментировала возможность атаки на Иран
Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что атака Штатов на Иран cкорее вероятна, чем нет, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T22:48:00+03:00
2026-01-13T22:48:00+03:00
2026-01-13T22:57:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
персидский залив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790709_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_c7c67b0b6a35614b9c51311750bbde5c.jpg
https://ria.ru/20260113/tramp-2067687284.html
иран
сша
персидский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790709_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f2cd9ab9f9576b8709e2a6975085a37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, дональд трамп, персидский залив
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Персидский залив
Администрация Трампа прокомментировала возможность атаки на Иран
WSJ: администрация Трампа заявила, что атака США на Иран возможна