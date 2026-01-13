Рейтинг@Mail.ru
Совбез Ирана назвал Трампа и Нетаньяху главными убийцами иранского народа - РИА Новости, 13.01.2026
20:50 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/iran-2067681452.html
Совбез Ирана назвал Трампа и Нетаньяху главными убийцами иранского народа
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани назвал президента США Дональда Трампа и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху "главными... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T20:50:00+03:00
2026-01-13T20:50:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
биньямин нетаньяху
али лариджани
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, али лариджани
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Али Лариджани

Совбез Ирана назвал Трампа и Нетаньяху главными убийцами иранского народа

© Фото : Русская служба Гостелерадио ИранаПриспущенный флаг на здании посольства Ирана в России
Приспущенный флаг на здании посольства Ирана в России - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : Русская служба Гостелерадио Ирана
Приспущенный флаг на здании посольства Ирана в России
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани назвал президента США Дональда Трампа и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху "главными убийцами" иранского народа.
"Мы объявляем имена главных убийц народа Ирана: 1 - Трамп, 2 - Нетаньяху", - написал Лариджани в соцсети X.
Горящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Вице-президент Ирана заявил о большом количестве погибших в ходе протестов
Вчера, 19:44
Таким образом иранский политик отреагировал на пост Трампа, в котором американский президент призвал иранцев к продолжению протестов и захвату институтов власти, а также пообещал помощь участникам протестов.
Президент США заявил о "большой цене", которую заплатят виновные в убийствах протестующих и насилии против них.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Иран может использовать Ормузский пролив как козырь, считают в Турции
Вчера, 13:38
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампБиньямин НетаньяхуАли Лариджани
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
