В Иране в ходе протестов могли погибнуть 12 тысяч человек, сообщает CBS - РИА Новости, 13.01.2026
20:22 13.01.2026
В Иране в ходе протестов могли погибнуть 12 тысяч человек, сообщает CBS
Американский телеканал CBS утверждает со ссылкой на источники и активистов, что в Иране в результате протестов могли погибнуть свыше 12 тысяч человек.
В Иране в ходе протестов могли погибнуть 12 тысяч человек, сообщает CBS

Акция протеста в городе Лордеган, Иран
Акция протеста в городе Лордеган, Иран
© Фото : соцсети
Акция протеста в городе Лордеган, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Американский телеканал CBS утверждает со ссылкой на источники и активистов, что в Иране в результате протестов могли погибнуть свыше 12 тысяч человек.
В понедельник источник в силах безопасности Ирана сообщил РИА Новости, что в ходе беспорядков в исламской республике погибли более 500 человек из числа гражданских лиц, а также сотрудников полиции и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил), еще сотни человек были ранены.
"По меньшей мере 12 тысяч, а может и все 20 тысяч погибли", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источник в Иране, который привел данные активистов, которые якобы собирают информацию у медиков по всей стране.
При этом телеканал отмечает, что реальные данные о жертвах в стране трудно получить на фоне ограничений связи, а также затрудняется подтвердить информацию о большом числе погибших.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, в понедельник заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
