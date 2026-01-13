В Иране задержали около 300 участников беспорядков

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Иранская полиция задержала 297 человек, причастных к проведению беспорядков в исламской республике, передает гостелерадиокомпания IRIB.
"Глава полицейского управления по обеспечению общественной безопасности сообщил о задержании 297 человек-участников беспорядков, которые связаны с американскими и израильскими организациями", - говорится в сообщении.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
