Связь в Иране будет восстановлена в ближайшие дни, сообщает источник - РИА Новости, 13.01.2026
19:46 13.01.2026
Связь в Иране будет восстановлена в ближайшие дни, сообщает источник
Связь в Иране будет восстановлена в ближайшие дни, сообщает источник - РИА Новости, 13.01.2026
Связь в Иране будет восстановлена в ближайшие дни, сообщает источник
Сотовая связь и мобильный интернет в Иране в ближайшие дни должны полностью восстановиться, рассказал РИА Новости источник в силах безопасности страны. РИА Новости, 13.01.2026
в мире, иран, сша, израиль
В мире, Иран, США, Израиль
Связь в Иране будет восстановлена в ближайшие дни, сообщает источник

РИА Новости: связь в Иране будет восстановлена в ближайшие дни

© REUTERS / StringerУчастники акции протеста в Тегеране, Иран
Участники акции протеста в Тегеране, Иран
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сотовая связь и мобильный интернет в Иране в ближайшие дни должны полностью восстановиться, рассказал РИА Новости источник в силах безопасности страны.
"Связь уже постепенно восстанавливается (в Иране - ред.). Доступ к интернету поэтапно будет полностью восстановлен, как только это станет возможным", - сказал собеседник агентства.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Приспущенный флаг на территории посольства Ирана в России - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Посольство Ирана в Москве приспустило флаг в знак траура по погибшим
В миреИранСШАИзраиль
 
 
