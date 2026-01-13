Рейтинг@Mail.ru
Вице-президент Ирана заявил о большом количестве погибших в ходе протестов - РИА Новости, 13.01.2026
19:44 13.01.2026
Вице-президент Ирана заявил о большом количестве погибших в ходе протестов
Количество жертв протестов, вспыхнувших в Иране в последние дни, велико, заявил глава "Фонда мучеников", вице-президент исламской республики Ахмад Мусави. РИА Новости, 13.01.2026
в мире, иран, сша, израиль
В мире, Иран, США, Израиль
© REUTERS / StringerГорящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран
Горящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Количество жертв протестов, вспыхнувших в Иране в последние дни, велико, заявил глава "Фонда мучеников", вице-президент исламской республики Ахмад Мусави.
Ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника сообщило, что в ходе протестных акций в Иране погибли около двух тысяч человек.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Ситуация в Иране постепенно стабилизируется, сообщил источник
Вчера, 18:12
"Уровень насилия со стороны вооруженных террористических группировок был настолько высок, что страна понесла большие жертвы (среди населения - ред.)", - приводит слова Мусави агентство IRIB.
Вице-президент упомянул о жестокости, с которой были убиты люди, и разнообразие видов оружия, при помощи которого были совершены убийства. Он не уточнил количество погибших.
Мусави также отметил, что две трети из общего числа погибших - люди, погибшие "мученической смертью", - так иранские власти обычно говорят про лиц, ставших жертвами в том числе терактов, или погибших при исполнении обязанностей в государственных интересах.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Трамп заявил об отмене контактов с иранскими чиновниками
Вчера, 17:49
 
