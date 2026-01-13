https://ria.ru/20260113/iran-2067672820.html
Вице-президент Ирана заявил о большом количестве погибших в ходе протестов
Количество жертв протестов, вспыхнувших в Иране в последние дни, велико, заявил глава "Фонда мучеников", вице-президент исламской республики Ахмад Мусави. РИА Новости, 13.01.2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Количество жертв протестов, вспыхнувших в Иране в последние дни, велико, заявил
глава "Фонда мучеников", вице-президент исламской республики Ахмад Мусави.
Ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника сообщило, что в ходе протестных акций в Иране
погибли около двух тысяч человек.
"Уровень насилия со стороны вооруженных террористических группировок был настолько высок, что страна понесла большие жертвы (среди населения - ред.)", - приводит слова Мусави агентство IRIB.
Вице-президент упомянул о жестокости, с которой были убиты люди, и разнообразие видов оружия, при помощи которого были совершены убийства. Он не уточнил количество погибших.
Мусави также отметил, что две трети из общего числа погибших - люди, погибшие "мученической смертью", - так иранские власти обычно говорят про лиц, ставших жертвами в том числе терактов, или погибших при исполнении обязанностей в государственных интересах.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США
и Израиль
в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.