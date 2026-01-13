Вице-президент Ирана заявил о большом количестве погибших в ходе протестов

Горящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран. Архивное фото

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Количество жертв протестов, вспыхнувших в Иране в последние дни, велико, Количество жертв протестов, вспыхнувших в Иране в последние дни, велико, заявил глава "Фонда мучеников", вице-президент исламской республики Ахмад Мусави.

Ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника сообщило, что в ходе протестных акций в Иране погибли около двух тысяч человек.

"Уровень насилия со стороны вооруженных террористических группировок был настолько высок, что страна понесла большие жертвы (среди населения - ред.)", - приводит слова Мусави агентство IRIB.

Вице-президент упомянул о жестокости, с которой были убиты люди, и разнообразие видов оружия, при помощи которого были совершены убийства. Он не уточнил количество погибших.

Мусави также отметил, что две трети из общего числа погибших - люди, погибшие "мученической смертью", - так иранские власти обычно говорят про лиц, ставших жертвами в том числе терактов, или погибших при исполнении обязанностей в государственных интересах.