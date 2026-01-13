Рейтинг@Mail.ru
Ситуация в Иране постепенно стабилизируется, сообщил источник - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 13.01.2026 (обновлено: 18:17 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/iran-2067658229.html
Ситуация в Иране постепенно стабилизируется, сообщил источник
Ситуация в Иране постепенно стабилизируется, сообщил источник - РИА Новости, 13.01.2026
Ситуация в Иране постепенно стабилизируется, сообщил источник
Ситуация в Иране постепенно стабилизируется, в ближайшие дни обстановка должна полностью нормализоваться, включая восстановление сотовой связи и мобильного... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T18:12:00+03:00
2026-01-13T18:17:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg
https://ria.ru/20260113/iran-2067466289.html
https://ria.ru/20260113/iran-2067585842.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_353cb9496d819b81d5e5b08c18a270bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, масуд пезешкиан
В мире, Иран, США, Израиль, Масуд Пезешкиан
Ситуация в Иране постепенно стабилизируется, сообщил источник

РИА Новости: ситуация в Иране постепенно стабилизируется

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ситуация в Иране постепенно стабилизируется, в ближайшие дни обстановка должна полностью нормализоваться, включая восстановление сотовой связи и мобильного интернета, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности страны.
"Ситуация начала стабилизироваться по всей стране, за исключением отдельных районов. В ближайшие дни обстановка в иранских городах вернется к прежней норме, стабильность и спокойствие будут восстановлены", - сказал источник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Иран окажется не по зубам Вашингтону
Вчера, 08:00
Согласно источнику, власти оценивают масштабы причиненного беспорядками ущерба, в особенности в отношении объектов здравоохранения и коммунальных служб, с целью их скорейшего восстановления.
"Продолжается работа по выявлению зачинщиков беспорядков, получавших финансирование из-за рубежа. Действуют максимальные меры безопасности. Тегеран вскоре объявит о провале американо-израильских планов и о том, что иранский народ сказал свое слово", - добавил источник.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков. Он также призвал людей выходить на улице, чтобы не дать радикалам подменить своими реальные требования граждан.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Иран может использовать Ормузский пролив как козырь, считают в Турции
Вчера, 13:38
 
В миреИранСШАИзраильМасуд Пезешкиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала