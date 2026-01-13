Ситуация в Иране постепенно стабилизируется, сообщил источник

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ситуация в Иране постепенно стабилизируется, в ближайшие дни обстановка должна полностью нормализоваться, включая восстановление сотовой связи и мобильного интернета, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности страны.

"Ситуация начала стабилизироваться по всей стране, за исключением отдельных районов. В ближайшие дни обстановка в иранских городах вернется к прежней норме, стабильность и спокойствие будут восстановлены", - сказал источник.

Согласно источнику, власти оценивают масштабы причиненного беспорядками ущерба, в особенности в отношении объектов здравоохранения и коммунальных служб, с целью их скорейшего восстановления.

"Продолжается работа по выявлению зачинщиков беспорядков, получавших финансирование из-за рубежа. Действуют максимальные меры безопасности. Тегеран вскоре объявит о провале американо-израильских планов и о том, что иранский народ сказал свое слово", - добавил источник.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.