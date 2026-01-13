Протестующих в Иране ранили из ружей, которых нет у сил правопорядка

"Большинство ранений среди протестующих вызваны выстрелами из охотничьих ружей, несмотря на то, что сотрудники сил безопасности не используют настоящее оружие и боевые патроны в соответствии с прямым указанием иранской администрации", - отметил источник.

По свидетельству РИА Новости, столкновения во время новых протестов приводят к гибели и ранениям и их участников, и сотрудников служб безопасности, зачастую тела убитых и раненые скапливаются у ворот больниц, куда их доставляют на обычных автомобилях.