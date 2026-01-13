https://ria.ru/20260113/iran-2067605217.html
Протестующих в Иране ранили из ружей, которых нет у сил правопорядка
Протестующих в Иране ранили из ружей, которых нет у сил правопорядка - РИА Новости, 13.01.2026
Протестующих в Иране ранили из ружей, которых нет у сил правопорядка
Протестующие в Иране получили ранения от оружия, которое не используют силы правопорядка, сообщил медицинский источник РИА Новости. РИА Новости, 13.01.2026
Протестующих в Иране ранили из ружей, которых нет у сил правопорядка
РИА Новости: протестующих в Иране ранили из ружей, которых нет у полиции
ТЕГЕРАН, 13 янв - РИА Новости. Протестующие в Иране получили ранения от оружия, которое не используют силы правопорядка, сообщил медицинский источник РИА Новости.
"Большинство ранений среди протестующих вызваны выстрелами из охотничьих ружей, несмотря на то, что сотрудники сил безопасности не используют настоящее оружие и боевые патроны в соответствии с прямым указанием иранской администрации", - отметил источник.
По свидетельству РИА Новости, столкновения во время новых протестов приводят к гибели и ранениям и их участников, и сотрудников служб безопасности, зачастую тела убитых и раненые скапливаются у ворот больниц, куда их доставляют на обычных автомобилях.
Протесты в Иране
начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США
и Израиль
в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.