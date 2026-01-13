Рейтинг@Mail.ru
В Иране около двух тысяч человек погибли в ходе протестов, сообщает Reuters - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/iran-2067604780.html
В Иране около двух тысяч человек погибли в ходе протестов, сообщает Reuters
В Иране около двух тысяч человек погибли в ходе протестов, сообщает Reuters - РИА Новости, 13.01.2026
В Иране около двух тысяч человек погибли в ходе протестов, сообщает Reuters
Около двух тысяч человек погибли в ходе протестных акций в Иране, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T14:48:00+03:00
2026-01-13T14:48:00+03:00
в мире
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766560279_0:200:3285:2048_1920x0_80_0_0_4ae266561758380e366315ea1578abad.jpg
https://ria.ru/20260113/iran-2067549916.html
https://ria.ru/20260112/ssha-2067474940.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766560279_554:0:3285:2048_1920x0_80_0_0_f71e20b107efbdea7a244131d4177ae1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран
В мире, Иран
В Иране около двух тысяч человек погибли в ходе протестов, сообщает Reuters

Reuters: в ходе протестов в Иране погибли около двух тысяч человек

© AP PhotoАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Около двух тысяч человек погибли в ходе протестных акций в Иране, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника.
Ранее агентство со ссылкой на базирующихся в США правозащитников передавало, что в Иране с начала протестных акций погибли не менее 466 человек.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Сын свергнутого шаха заявил о разработке плана перехода власти в Иране
Вчера, 11:46
"Около двух тысяч человек погибли в ходе протестов в Иране", - говорится в сообщении.
Собеседник агентства возложил вину за гибель мирных жителей и силовиков на "террористов" - так власти страны стали называть погромщиков.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Трамп склоняется к военным ударам по Ирану, сообщает WSJ
12 января, 22:44
 
В миреИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала