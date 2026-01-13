В Иране около двух тысяч человек погибли в ходе протестов, сообщает Reuters

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Около двух тысяч человек погибли в ходе протестных акций в Иране, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника.
"Около двух тысяч человек погибли в ходе протестов в Иране", - говорится в сообщении.
Собеседник агентства возложил вину за гибель мирных жителей и силовиков на "террористов" - так власти страны стали называть погромщиков.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
