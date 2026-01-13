В Иране стали доступны международные телефонные звонки

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Международная телефонная связь, временно переставшая работать в Иране на фоне происходящих в этой стране протестов, вновь стала доступна, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее новостной портал Asr Iran сообщил о восстановлении международной телефонной связи без упоминания о том, что связь восстановлена в одностороннем порядке.