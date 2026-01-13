https://ria.ru/20260113/iran-2067593813.html
В Иране стали доступны международные телефонные звонки
Международная телефонная связь, временно переставшая работать в Иране на фоне происходящих в этой стране протестов, вновь стала доступна, передает корреспондент РИА Новости, 13.01.2026
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Международная телефонная связь, временно переставшая работать в Иране на фоне происходящих в этой стране протестов, вновь стала доступна, передает корреспондент РИА Новости.
По словам соотечественников, находящихся в данный момент в исламской республике, и иранцев спустя несколько дней после того, как в Иране
перестали работать интернет и телефонная связь, во вторник снова стало возможным осуществлять международные звонки, однако на данный момент лишь в одностороннем порядке: связь устанавливается, только если ее инициировал человек, находящийся в Иране. Как убедился корреспондент, дозвониться в эту страну из других государств пока не получается.
Ранее новостной портал Asr Iran сообщил о восстановлении международной телефонной связи без упоминания о том, что связь восстановлена в одностороннем порядке.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США
и Израиль
в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.