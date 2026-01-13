Иран может использовать Ормузский пролив как козырь, считают в Турции

АНКАРА, 13 янв - РИА Новости. Иран может прибегнуть к перекрытию Ормузского пролива, используя его в качестве последнего козыря, если почувствует себя загнанным в угол из-за давления США, такое мнение выразил РИА Новости турецкий экономист Энгин Кючюк.