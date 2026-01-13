Сын свергнутого шаха заявил о разработке плана перехода власти в Иране

РИМ, 13 янв - РИА Новости. Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, заявил о разработке плана по переходу власти Iran Prosperity Project ("Процветание Ирана"), который должен привести к изменениям в конституцию и выборах после свержения нынешних властей.

"У нас уже есть план, вакуума не будет. Мы готовились к этому моменту годами. Наш проект "Процветание Ирана" имеет подробные принципы. Первый этап, который мы начнем, - это срочные мероприятия, призванные обеспечить непрерывность предоставления услуг и безопасность в течение первых 180 дней. Затем последует этап стабилизации: восстановление функционирования страны, обеспечение предоставления основных услуг, восстановление экономической уверенности и поддержание базового управления. За этим последуют конституционный процесс и национальные выборы", - сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По его словам, план предоставляет дорожную карту для экономического восстановления и реинтеграции Ирана в международное сообщество, для чего к нему привлечены более сотни экспертов в стране и за рубежом.

Отвечая на вопрос о собственном возвращении к власти и установлении монархии, Пехлеви заявил, что его роль "не будет заключаться в том, чтобы склонить чашу весов в пользу монархии или республики". "Я буду беспристрастным в этом процессе: я хочу, чтобы иранцы наконец получили право на свободный выбор", - отметил сын свергнутого шаха.