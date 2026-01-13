Рейтинг@Mail.ru
11:46 13.01.2026
Сын свергнутого шаха заявил о разработке плана перехода власти в Иране

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
РИМ, 13 янв - РИА Новости. Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, заявил о разработке плана по переходу власти Iran Prosperity Project ("Процветание Ирана"), который должен привести к изменениям в конституцию и выборах после свержения нынешних властей.
"У нас уже есть план, вакуума не будет. Мы готовились к этому моменту годами. Наш проект "Процветание Ирана" имеет подробные принципы. Первый этап, который мы начнем, - это срочные мероприятия, призванные обеспечить непрерывность предоставления услуг и безопасность в течение первых 180 дней. Затем последует этап стабилизации: восстановление функционирования страны, обеспечение предоставления основных услуг, восстановление экономической уверенности и поддержание базового управления. За этим последуют конституционный процесс и национальные выборы", - сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Иран окажется не по зубам Вашингтону
Вчера, 08:00
По его словам, план предоставляет дорожную карту для экономического восстановления и реинтеграции Ирана в международное сообщество, для чего к нему привлечены более сотни экспертов в стране и за рубежом.
Отвечая на вопрос о собственном возвращении к власти и установлении монархии, Пехлеви заявил, что его роль "не будет заключаться в том, чтобы склонить чашу весов в пользу монархии или республики". "Я буду беспристрастным в этом процессе: я хочу, чтобы иранцы наконец получили право на свободный выбор", - отметил сын свергнутого шаха.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Реза Пехлеви - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Сын свергнутого шаха заявил, что уже планирует возвращение в Иран
11 января, 19:11
 
