СМИ: администрация Трампа рассматривает различные способы давления на Иран

ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает в отношении Ирана различные меры, выходящие за рамки традиционных авиаударов, включая кибероперации и кампании по дестабилизации правительства, сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники из министерства войны.
"Стратеги Пентагона также представили варианты киберопераций и психологических кампаний, предназначенных для нарушения командных структур, коммуникаций и государственных СМИ Ирана", – сообщает телеканал.
Как уточняет CBS со ссылкой на чиновников, Трамп осведомлен о всех возможных вариантах, хотя авиация и ракеты большой дальности все еще остаются "центральными элементами любого потенциального военного ответа в отношении Ирана".
С 8 января после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.
В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Как передавало агентство Рейтер со ссылкой на базирующихся в США правозащитников, в Иране с начала протестных акций погибли не менее 466 человек. Власти Ирана не комментировали эти цифры, однако публиковали данные о погибших в стране силовиках: по подсчетам, их не менее 30 человек. Иранское агентство Tasnim сообщало о большом количестве жертв "террористов" - так власти страны стали называть погромщиков.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков. Он также призвал людей выходить на улицы, чтобы не дать радикалам подменить своими реальные требования граждан.