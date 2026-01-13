Иран окажется не по зубам Вашингтону

Беспорядки в Иране многие рассматривают как часть успешного геополитического наступления Трампа: захватил Мадуро, грозит забрать Гренландию, заявляет, что "готов помочь стремлению Ирана к свободе", угрожая военным вмешательством, если будут пересечены "красные линии". В выходные он даже заявил, что, похоже, иранские правители "уже начинают это делать", а американские "военные следят за ситуацией, и мы рассматриваем несколько очень серьезных вариантов".

Проблема только в том, что подобные выкладки-сценарии сами по себе являются частью войны — информационной войны США с теми, кого они хотят победить. В Венесуэле они пока что не добились никакой победы, то есть смены режима, но Трамп вовсю постит картинки о том, что он "и. о. президента" этой страны, а своего госсекретаря Рубио прочит в президенты Кубы. Все эти инфовойны, конечно, важны как часть общей стратегии, начинающейся с экономического и военного давления, использующей все возможности для дестабилизации власти изнутри. Но успех возможен только в том случае, если власть слаба и расколота, а недовольство народа достигло критического уровня. Есть ли это в Иране?