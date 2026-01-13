Рейтинг@Mail.ru
Билайн признан лучшим по качеству мобильного интернета в метро Москвы
Билайн признан лучшим по качеству мобильного интернета в метро Москвы
Билайн признан лучшим по качеству мобильного интернета в метро Москвы
Билайн признан лучшим по качеству мобильного интернета в метро Москвы
Билайн занял первое место по качеству мобильного интернета в Московском метрополитене по итогам независимых измерений компании DMTEL*, сообщает оператор. РИА Новости, 13.01.2026
билайн, вымпелком, метро, технологии, интернет, мобильная связь
Билайн, ВымпелКом, Метро, Технологии, Интернет, мобильная связь

Билайн признан лучшим по качеству мобильного интернета в метро Москвы

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкДевушка с телефоном в метро
Девушка с телефоном в метро - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Девушка с телефоном в метро. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Билайн занял первое место по качеству мобильного интернета в Московском метрополитене по итогам независимых измерений компании DMTEL*, сообщает оператор.
Это означает, что пассажиры метро могут стабильно пользоваться интернетом — смотреть видео, слушать музыку, работать, общаться и оставаться на связи даже в часы пик.
По совокупности показателей качества мобильного интернета Билайн показал лучший результат среди операторов. Сеть оператора демонстрирует высокую стабильность: доля успешных интернет-сессий составила 99,65%, что является лучшим показателем.
В сети Билайна 90% значений скорости загрузки превышают 17 Мбит/с, а максимальная составляет — 121 Мбит/с. Почти на всем протяжении маршрутов метро скорости достаточны для комфортного просмотра видео в высоком качестве. Пассажиры могут без задержек смотреть видео, участвовать в видеозвонках и загружать большие файлы.
Кроме того, по итоговым оценкам качества передачи данных на загрузку (HTTP DL) и отправку (HTTP UL) Билайн уверенно занимает первую позицию, показывая лучшие результаты как по скорости, так и по успешности соединений.
"Мы строим сеть, ориентируясь на повседневные сценарии наших клиентов — поездки в метро, перемещения по городу, работу и общение в пути. Билайн системно инвестирует в технологии и качество связи. Итоги исследования DMTEL — результат работы нашей технической команды, которая внедряет сложные инженерные решения и обеспечивает стабильную работу сети при высокой нагрузке", - комментирует директор Московского региона Билайна Олег Бирюков, его слова приводит пресс-служба компании.
По итогам измерений DMTEL**, проведенных летом 2025 года, Билайн занял первое место в Москве среди операторов "большой четверки" по качеству голосовой связи, передачи данных и доступности сети LTE (Long-Term Evolution, "долгосрочное развитие") — абоненты могли использовать 4G 99,96% времени.
*Исследование проводилось компанией DMTEL (ООО "ДМТЕЛ-Сервис") среди операторов большой четверки в Москве в период с 1 по 22 октября 2025 года с помощью критериев, выбранных DMTEL самостоятельно. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте компании.
** Исследование проводилось компанией DMTEL среди операторов большой четверки в Москве в период с 9 по 31 июля 2025 года с помощью критериев, выбранных DMTEL самостоятельно (включая доступность, надежность, а также скорость обмена данными и качество коммуникации между абонентским устройством и ресурсами интернета). Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте компании.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTUTcrAWN3
 
БилайнВымпелКомМетроТехнологииИнтернетмобильная связь
 
 
