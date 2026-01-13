На юго-западе Франции нашли каменные инструменты возрастом 450 тысяч лет

"Согласно недавним оценкам археологов… (находки – ред.) свидетельствуют о деятельности человека в палеолите около 450 тысяч лет назад", - говорится в сообщении.

Первая находка была сделана в 2022 году во время семейной прогулки мальчика со своим дедом по плато Сорин-Борегар. По словам отца ребенка, внимание Александра, которому тогда было восемь лет, привлек камень, имевший следы обработки. В дальнейшем семья провела несколько раскопок, при которых обнаружила девять выточенных из камня инструментов, пишет газета.