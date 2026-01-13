https://ria.ru/20260113/instrumenty-2067668425.html
На юго-западе Франции нашли каменные инструменты возрастом 450 тысяч лет
На юго-западе Франции нашли каменные инструменты возрастом 450 тысяч лет
Одиннадцатилетний мальчик Александр и его дед Жан нашли каменные инструменты, возраст которых достигает 450 тысяч лет, в департаменте Верхняя Гаронна на... РИА Новости, 13.01.2026
ПАРИЖ, 13 янв - РИА Новости.
Одиннадцатилетний мальчик Александр и его дед Жан нашли каменные инструменты, возраст которых достигает 450 тысяч лет, в департаменте Верхняя Гаронна на юго-западе Франции, сообщает
во вторник газета Parisien.
"Согласно недавним оценкам археологов… (находки – ред.) свидетельствуют о деятельности человека в палеолите около 450 тысяч лет назад", - говорится в сообщении.
Первая находка была сделана в 2022 году во время семейной прогулки мальчика со своим дедом по плато Сорин-Борегар. По словам отца ребенка, внимание Александра, которому тогда было восемь лет, привлек камень, имевший следы обработки. В дальнейшем семья провела несколько раскопок, при которых обнаружила девять выточенных из камня инструментов, пишет газета.
Помимо обнаруженных выточенных каменных инструментов, семья нашла топор, который археологи отнесли к периоду неолита, добавляет издание.
Отец Александра отметил, что семья планирует передать находки мэрии коммуны Эгвив, расположенной к юго-востоку от Тулузы
, чтобы каменные инструменты были выставлены перед людьми, уточняет газета.
Палеолит - первая эпоха каменного века и истории человечества в целом. Хронологические рамки палеолита по результатам в основных радиоизотопных методов датирования: от порядка 2,6 миллиона лет до 12–10 тысяч лет назад.