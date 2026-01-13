Рейтинг@Mail.ru
В Индии предотвратили незаконный вывоз более 600 попугаев, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/indija-2067615626.html
В Индии предотвратили незаконный вывоз более 600 попугаев, пишут СМИ
В Индии предотвратили незаконный вывоз более 600 попугаев, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2026
В Индии предотвратили незаконный вывоз более 600 попугаев, пишут СМИ
В индийском штате Джхаркханд полиция предотвратила незаконный вывоз из страны более 600 попугаев редких пород, сообщает индийская газета "Джагран". РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T15:30:00+03:00
2026-01-13T15:30:00+03:00
в мире
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757582150_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c29354882b2a849b6e6f5d53eaaa2c62.jpg
https://ria.ru/20241108/serbija-1982751109.html
https://ria.ru/20240701/popugay-1956630838.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757582150_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_e3fecd18ca7c0aa013fa916915492099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия
В мире, Индия
В Индии предотвратили незаконный вывоз более 600 попугаев, пишут СМИ

В Индии полиция предотвратила незаконный вывоз более 600 попугаев редких пород

© Pixabay / zoosnowПопугай
Попугай - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Pixabay / zoosnow
Попугай. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В индийском штате Джхаркханд полиция предотвратила незаконный вывоз из страны более 600 попугаев редких пород, сообщает индийская газета "Джагран".
"Джхаркханд превратился в центр незаконной торговли дикими животными, в особенности контрабанды попугаев. За минувшую неделю в рамках двух операций были изъяты более 600 попугаев", - говорится в статье.
Таможенники Сербии на пункте пограничного перехода с Болгарией задержали контрабандную партию 380 живых попугаев - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
В Сербии пресекли контрабанду попугаев из Болгарии
8 ноября 2024, 19:09
Более 250 александрийских попугаев были изъяты в ходе операции в городе Ранчи и ещё 350 в округе Серайкела-Харсаван. По данным властей штата Джхаркханд, в последнее время число преступлений, связанных с незаконной торговлей дикими животными, выросло на треть.
Как пишет газета, причинами роста контрабанды является высокий спрос на экзотических птиц и их перья для нужд фэшн-индустрии, а также использование попугаев для магических ритуалов и "предсказания будущего", когда птиц содержат в маленьких клетках и обучают вытаскивать клювом карточки с предсказаниями. Их рыночная цена составляет от 55 до 110 долларов.
В ходе транспортировки более половины птиц погибают от голода, жажды и удушья. В 1972 г. в Индии был принят закон о защите диких животных, запрещающий отлов попугаев, их продажу и содержание в неволе. Нарушителям закона грозит штраф и тюремное заключение от 3 до 7 лет.
Попугай, который укусил мужчину во время платной фотосессии на набережной Паралия села Витязево - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
В Анапе укусившего туриста во время фотосессии попугая отправили в зоопарк
1 июля 2024, 14:17
 
В миреИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала