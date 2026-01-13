В Индии предотвратили незаконный вывоз более 600 попугаев, пишут СМИ

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В индийском штате Джхаркханд полиция предотвратила незаконный вывоз из страны более 600 попугаев редких пород, сообщает индийская газета " В индийском штате Джхаркханд полиция предотвратила незаконный вывоз из страны более 600 попугаев редких пород, сообщает индийская газета " Джагран ".

"Джхаркханд превратился в центр незаконной торговли дикими животными, в особенности контрабанды попугаев. За минувшую неделю в рамках двух операций были изъяты более 600 попугаев", - говорится в статье.

Более 250 александрийских попугаев были изъяты в ходе операции в городе Ранчи и ещё 350 в округе Серайкела-Харсаван. По данным властей штата Джхаркханд, в последнее время число преступлений, связанных с незаконной торговлей дикими животными, выросло на треть.

Как пишет газета, причинами роста контрабанды является высокий спрос на экзотических птиц и их перья для нужд фэшн-индустрии, а также использование попугаев для магических ритуалов и "предсказания будущего", когда птиц содержат в маленьких клетках и обучают вытаскивать клювом карточки с предсказаниями. Их рыночная цена составляет от 55 до 110 долларов.