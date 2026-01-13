Имущество родственников экс-главы ГУ МЧС по КБР арестовали по делу о взятке

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Счета и имущество родственников бывшего начальника главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарской республике генерал-майора Михаила Надежина и другого фигуранта арестованы по делу о взятке, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Сообщается, что под арест попали пять банковских счетов, два жилых помещения, половина доли на жилое помещение, земельный участок и автомобиль Chery 2023 года выпуска.

Согласно документам, комплексом следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что денежные средства, добытые преступным путем, фигуранты распределяли среди своих близких родственников и доверенных лиц. Какие конкретно объекты недвижимости и счета принадлежат родным Надежина, а какие - родственникам второго фигуранта по делу, не уточняется.

В октябре, согласно документам, на имущество был наложен арест, в последующем суд признал решение законным. В настоящее время срок ареста продлен до конца февраля.

Надежина задержали по подозрению во взяточничестве и этапировали в Москву . В октябре Басманный суд арестовал его по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ ). Под стражу также заключили предполагаемого взяткодателя предпринимателя Анзора Ногмова.