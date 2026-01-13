https://ria.ru/20260113/imuschestvo-2067495598.html
Имущество родственников экс-главы ГУ МЧС по КБР арестовали по делу о взятке
Имущество родственников экс-главы ГУ МЧС по КБР арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 13.01.2026
Имущество родственников экс-главы ГУ МЧС по КБР арестовали по делу о взятке
Счета и имущество родственников бывшего начальника главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарской республике генерал-майора Михаила Надежина и другого... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T03:22:00+03:00
2026-01-13T03:22:00+03:00
2026-01-13T03:22:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://realty.ria.ru/20260112/sud-2067369896.html
https://ria.ru/20251229/vzyatka-2065360364.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Имущество родственников экс-главы ГУ МЧС по КБР арестовали по делу о взятке
РИА Новости: Имущество родственников экс-главы ГУ МЧС по КБР Надежина арестовали
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Счета и имущество родственников бывшего начальника главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарской республике генерал-майора Михаила Надежина и другого фигуранта арестованы по делу о взятке, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Сообщается, что под арест попали пять банковских счетов, два жилых помещения, половина доли на жилое помещение, земельный участок и автомобиль Chery 2023 года выпуска.
Согласно документам, комплексом следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что денежные средства, добытые преступным путем, фигуранты распределяли среди своих близких родственников и доверенных лиц. Какие конкретно объекты недвижимости и счета принадлежат родным Надежина, а какие - родственникам второго фигуранта по делу, не уточняется.
В октябре, согласно документам, на имущество был наложен арест, в последующем суд признал решение законным. В настоящее время срок ареста продлен до конца февраля.
Надежина задержали по подозрению во взяточничестве и этапировали в Москву
. В октябре Басманный суд арестовал его по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ
). Под стражу также заключили предполагаемого взяткодателя предпринимателя Анзора Ногмова.
Надежин возглавлял ГУ МЧС
по Кабардино-Балкарии с 2014 года. В 2016 году он уже становился фигурантом уголовного дела. Региональное следственное управление СК
сообщало, что его подозревали в превышении должностных полномочий, повлекшем ущерб в размере 6,2 миллиона рублей, при заключении госконтракта на разработку автоматизированной системы мониторинга опасных природных (склоновых) процессов. До суда дело не дошло.