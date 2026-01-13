Рейтинг@Mail.ru
Имущество родственников экс-главы ГУ МЧС по КБР арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 13.01.2026
03:22 13.01.2026
Имущество родственников экс-главы ГУ МЧС по КБР арестовали по делу о взятке
Имущество родственников экс-главы ГУ МЧС по КБР арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 13.01.2026
Имущество родственников экс-главы ГУ МЧС по КБР арестовали по делу о взятке
Счета и имущество родственников бывшего начальника главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарской республике генерал-майора Михаила Надежина и другого... РИА Новости, 13.01.2026
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Имущество родственников экс-главы ГУ МЧС по КБР арестовали по делу о взятке

РИА Новости: Имущество родственников экс-главы ГУ МЧС по КБР Надежина арестовали

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Счета и имущество родственников бывшего начальника главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарской республике генерал-майора Михаила Надежина и другого фигуранта арестованы по делу о взятке, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Сообщается, что под арест попали пять банковских счетов, два жилых помещения, половина доли на жилое помещение, земельный участок и автомобиль Chery 2023 года выпуска.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Суд арестовал имущество крупного новосибирского застройщика на 594 млн руб
Вчера, 13:53
Согласно документам, комплексом следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что денежные средства, добытые преступным путем, фигуранты распределяли среди своих близких родственников и доверенных лиц. Какие конкретно объекты недвижимости и счета принадлежат родным Надежина, а какие - родственникам второго фигуранта по делу, не уточняется.
В октябре, согласно документам, на имущество был наложен арест, в последующем суд признал решение законным. В настоящее время срок ареста продлен до конца февраля.
Надежина задержали по подозрению во взяточничестве и этапировали в Москву. В октябре Басманный суд арестовал его по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Под стражу также заключили предполагаемого взяткодателя предпринимателя Анзора Ногмова.
Надежин возглавлял ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии с 2014 года. В 2016 году он уже становился фигурантом уголовного дела. Региональное следственное управление СК сообщало, что его подозревали в превышении должностных полномочий, повлекшем ущерб в размере 6,2 миллиона рублей, при заключении госконтракта на разработку автоматизированной системы мониторинга опасных природных (склоновых) процессов. До суда дело не дошло.
Задержание экс-губернатора Тамбовской области. Кадры УФСБ России - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
У экс-главы Тамбовской области арестовали имущество на 130 миллионов рублей
29 декабря 2025, 12:07
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
