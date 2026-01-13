Под Гродно турист из России упал с форта, когда делал селфи

«

"Выяснилось, что 62-летний гражданин Российской Федерации приехал в Гродно с супругой. В тот злополучный день он один решил посетить форт, расположенный вблизи областного центра. В момент фотографирования мужчина не удержал равновесие и упал. В результате падения ударился головой и правой частью тела о бетонные блоки, от чего потерял сознание на некоторое время. Очнувшись, он вышел к дороге, там же остановил проезжавшую мимо машину и у водителя попросил вызвать помощь, а также помочь собрать вещи. Автомобилист и сообщил о происшествии в милицию", - говорится в сообщении.