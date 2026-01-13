Рейтинг@Mail.ru
Под Гродно турист из России упал с форта, когда делал селфи
13:51 13.01.2026
Под Гродно турист из России упал с форта, когда делал селфи
Под Гродно турист из России упал с форта, когда делал селфи - РИА Новости, 13.01.2026
Под Гродно турист из России упал с форта, когда делал селфи
Турист из России упал с форта под Гродно, когда делал селфи, на помощь пришел участковый инспектор милиции, сообщило управление внутренних дел Гродненского... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T13:51:00+03:00
2026-01-13T13:51:00+03:00
происшествия
гродно
россия
гродно
россия
происшествия, гродно, россия
Происшествия, Гродно, Россия
Под Гродно турист из России упал с форта, когда делал селфи

В Гродно российский турист упал с форта во время селфи

МИНСК, 13 янв - РИА Новости. Турист из России упал с форта под Гродно, когда делал селфи, на помощь пришел участковый инспектор милиции, сообщило управление внутренних дел Гродненского облисполкома.
«

"В оперативно-дежурную службу Гродненского РОВД позвонил мужчина, который рассказал, что вблизи туристического объекта по дороге на Августовский канал обнаружил гражданина с травмой головы. На сообщение незамедлительно отреагировал участковый инспектор милиции райотдела Владислав Мальцев", - сообщило отделение информации и общественных связей УВД.

Правоохранитель стал оказывать помощь и параллельно установил обстоятельства произошедшего.
«

"Выяснилось, что 62-летний гражданин Российской Федерации приехал в Гродно с супругой. В тот злополучный день он один решил посетить форт, расположенный вблизи областного центра. В момент фотографирования мужчина не удержал равновесие и упал. В результате падения ударился головой и правой частью тела о бетонные блоки, от чего потерял сознание на некоторое время. Очнувшись, он вышел к дороге, там же остановил проезжавшую мимо машину и у водителя попросил вызвать помощь, а также помочь собрать вещи. Автомобилист и сообщил о происшествии в милицию", - говорится в сообщении.

Участковый инспектор сопроводил пострадавшего туриста в медицинское учреждение. "У россиянина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также ушибы тела. Благодаря оперативно оказанной помощи удалось избежать трагических последствий", - сообщило УВД.
Операция по спасению женщины на Михайловском озере в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
В Крыму спасли любительницу селфи, уплывшую на плоту
24 января 2024, 11:57
 
ПроисшествияГродноРоссия
 
 
