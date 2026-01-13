https://ria.ru/20260113/gripp-2067606341.html
Врачи рассказали о возможном подъеме заболеваемости гриппом в конце января
Новый подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ может начаться во второй половине января - начале февраля, сообщило Федеральное медико-биологическое агентство. РИА Новости, 13.01.2026
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Новый подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ может начаться во второй половине января - начале февраля, сообщило Федеральное медико-биологическое агентство.
Агентство уточнило, что на территориях присутствия ФМБА России
за период новогодних каникул отмечено снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в несколько раз по сравнению с предпраздничной неделей декабря.
"Специалисты агентства предупреждают: улучшение ситуации может смениться новым подъемом заболеваемости во второй половине января - начале февраля. Коллективы возвращаются к работе, учебе, занятиям, и вероятность передачи вируса от организма к организму снова возрастет", - говорится в Telegram-канале ФМБА.
Отмечается, что на данный момент среди циркулирующих вирусов гриппа преобладает штамм A (H3N2), отмечаются случаи риновирусов, вирусов парагриппа, сохраняется активность ротавирусной и норовирусной инфекций. В целом, санитарно-эпидемиологическая обстановка благополучная.