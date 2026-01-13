Врачи рассказали о возможном подъеме заболеваемости гриппом в конце января

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Новый подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ может начаться во второй половине января - начале февраля, сообщило Федеральное медико-биологическое агентство.

"Специалисты агентства предупреждают: улучшение ситуации может смениться новым подъемом заболеваемости во второй половине января - начале февраля. Коллективы возвращаются к работе, учебе, занятиям, и вероятность передачи вируса от организма к организму снова возрастет", - говорится в Telegram-канале ФМБА.