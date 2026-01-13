Самое сложное в ситуации с Гренландией еще впереди, заявила премьер Дании

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Самое сложное в ситуации вокруг Гренландии, на которую претендуют США, еще впереди, сообщила премьер Дании Метте Фредериксен.
Во вторник Фредериксен и премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен дали совместную пресс-конференцию в Копенгагене. Датский премьер заявила, что противостоять США непросто.
"Но многое говорит о том, что самое сложное (в ситуации вокруг Гренландии - ред.) еще впереди", - сказала Фредериксен, слова которой привело агентство Рейтер.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.