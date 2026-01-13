Самое сложное в ситуации с Гренландией еще впереди, заявила премьер Дании

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Самое сложное в ситуации вокруг Гренландии, на которую претендуют США, еще впереди, сообщила премьер Дании Метте Фредериксен.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.