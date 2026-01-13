Премьер Гренландии заявил, что жители острова хотят быть с Данией

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил о желании жителей острова остаться с Данией, пишет Reuters.
«
"Премьер арктического острова <...> сказал на пресс-конференции в Копенгагене во вторник, что Гренландия выбирает Данию, а не США", — говорится в публикации.
Территория входит в состав Датского королевства. До 1953 года она была колонией Дании, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и определения внутренней политики.
По его словам, Гренландия не хочет, чтобы Вашингтон владел островом или имел контроль над ним.
Накануне республиканец Рэнди Файн внес в конгресс законопроект о присоединении Гренландии к США. Необходимость в этой территории оправдывается обеспечением интересов Вашингтона в Арктике в условиях внешней угрозы: свое присутствие там якобы "агрессивно расширяют" Россия и Китай. В случае принятия соответствующий закон позволит президенту Дональду Трампу предпринимать любые шаги, которые он сочтет нужными для аннексии или приобретения острова.
Планы Трампа на Гренландию
С начала второго президентского срока хозяин Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее: Гренландия или сохранение НАТО.
В декабре американский лидер назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот, в свою очередь, подтвердил намерение США присоединить к себе эту территорию.
Ситуация обострилась после военной операции Штатов в Венесуэле в начале января. Тогда Трамп вновь заявил, что США нуждаются в Гренландии. А незадолго до этого жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой острова, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Все это вызвало резкую критику в самой Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий в совместном заявлении осудили риторику Вашингтона и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.
Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США окажутся реальными.