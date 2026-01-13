В Дании вступились за гренландский лыжный патруль после насмешек Трампа

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Датский контр-адмирал в отставке Торбен Ортинг Йоргенсен Датский контр-адмирал в отставке Торбен Ортинг Йоргенсен вступился за гренландский лыжный патруль на собачьих упряжках на фоне насмешек в их адрес со стороны президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что пренебрежение суровыми условиями острова может привести к катастрофе.

Трамп 5 января, рассуждая о безопасности Гренландии , пошутил, что власти Дании усилили оборону острова, добавив еще одну собачью упряжку.

"То, что Трамп насмехается над дополнительным патрулем на собачьих упряжках, только подчеркивает его невежество по поводу условий в этом регионе", - заявил Йоргенсен в интервью британской газете Sun.

Как сообщает Sun, члены гренландского патруля "Сириус" проходят суровую подготовку, за которой следует тяжелая служба. В частности, каждую осень шесть отрядов на упряжках по два человека в каждом патрулируют территорию размером с Великобританию или Францию . Это может занимать до пяти месяцев. Издание напоминает, что температура при этом может опускаться до минус 55 градусов по Цельсию, а в округе встречаются белые медведи.

Как заявил Йоргенсен, Трамп считает, что захватить такой остров, как Гренландия, - достаточно просто, однако большая территория и ее суровая среда могут обернуться катастрофой для тех, кто не знает, как действовать в таких условиях. Бывший контр-адмирал подчеркнул, что за прошедшие века собаки приспособились к гренландским условиям.

Издание приводит историю патрульного Йеспера Ольсена, которому в рамках подготовки к службе пришлось сымитировать аварию на упряжке, прыгнув в ледяную воду. После этого он пять дней проверял свои навыки, выживая в дикой природе Гренландии лишь с небольшой сумкой с предметами первой необходимости. Издание также отмечает, что, чтобы прокормиться, Ольсен охотился на арктических беляков и овцебыков и спал в пещере из снега, выкопанной котелком.

"Вы должны хорошо знать эту суровую среду, и это знание нельзя приобрести на Аляске или через высокие технологии", - заявил Йоргенсен.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.