Рейтинг@Mail.ru
В Дании вступились за гренландский лыжный патруль после насмешек Трампа - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/grenlandiya-2067643119.html
В Дании вступились за гренландский лыжный патруль после насмешек Трампа
В Дании вступились за гренландский лыжный патруль после насмешек Трампа - РИА Новости, 13.01.2026
В Дании вступились за гренландский лыжный патруль после насмешек Трампа
Датский контр-адмирал в отставке Торбен Ортинг Йоргенсен вступился за гренландский лыжный патруль на собачьих упряжках на фоне насмешек в их адрес со стороны... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T17:21:00+03:00
2026-01-13T17:21:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006951904_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bea3daca193841c9424b0138ee724abb.jpg
https://ria.ru/20260113/grenlandiya-2067642311.html
https://ria.ru/20260113/polsha-2067628449.html
https://ria.ru/20260113/ek-2067617132.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006951904_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a39c846cd131b01064b0bd74e41c06d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
В Дании вступились за гренландский лыжный патруль после насмешек Трампа

Контр-адмирал Йоргенсен вступился за гренландский патруль после насмешек Трампа

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Датский контр-адмирал в отставке Торбен Ортинг Йоргенсен вступился за гренландский лыжный патруль на собачьих упряжках на фоне насмешек в их адрес со стороны президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что пренебрежение суровыми условиями острова может привести к катастрофе.
Трамп 5 января, рассуждая о безопасности Гренландии, пошутил, что власти Дании усилили оборону острова, добавив еще одну собачью упряжку.
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
США при покупке Гренландии установят свою цену, считает Расмуссен
Вчера, 17:17
"То, что Трамп насмехается над дополнительным патрулем на собачьих упряжках, только подчеркивает его невежество по поводу условий в этом регионе", - заявил Йоргенсен в интервью британской газете Sun.
Как сообщает Sun, члены гренландского патруля "Сириус" проходят суровую подготовку, за которой следует тяжелая служба. В частности, каждую осень шесть отрядов на упряжках по два человека в каждом патрулируют территорию размером с Великобританию или Францию. Это может занимать до пяти месяцев. Издание напоминает, что температура при этом может опускаться до минус 55 градусов по Цельсию, а в округе встречаются белые медведи.
Как заявил Йоргенсен, Трамп считает, что захватить такой остров, как Гренландия, - достаточно просто, однако большая территория и ее суровая среда могут обернуться катастрофой для тех, кто не знает, как действовать в таких условиях. Бывший контр-адмирал подчеркнул, что за прошедшие века собаки приспособились к гренландским условиям.
Издание приводит историю патрульного Йеспера Ольсена, которому в рамках подготовки к службе пришлось сымитировать аварию на упряжке, прыгнув в ледяную воду. После этого он пять дней проверял свои навыки, выживая в дикой природе Гренландии лишь с небольшой сумкой с предметами первой необходимости. Издание также отмечает, что, чтобы прокормиться, Ольсен охотился на арктических беляков и овцебыков и спал в пещере из снега, выкопанной котелком.
Датские военнослужащие во время учения в Гренландии - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Польше призвали к радикальным мерам из-за ситуации с Гренландией
Вчера, 16:12
"Вы должны хорошо знать эту суровую среду, и это знание нельзя приобрести на Аляске или через высокие технологии", - заявил Йоргенсен.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
ЕК не ответила на вопрос о помощи Дании в случае захвата Гренландии
Вчера, 15:35
 
В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала