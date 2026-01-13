США при покупке Гренландии установят свою цену, считает Расмуссен

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. США в случае покупки Гренландии установят свою цену и будут оказывать давление на Данию и Европу, чтобы они согласились на нее, считает подполковник в отставке сухопутных сил Соединенных Штатов Эрл Расмуссен.

Данию. В интервью телеканалу RT подполковник в отставке заявил, что, в отличие от покупки США Луизианы и Аляски , когда имели место "настоящие переговоры", в случае с Гренландией американский президент Дональд Трамп может установить цену и начать оказывать давление на Европу

"Если они (США - ред.) приобретут Гренландию, то это будет по самой низкой цене. На Европу и Данию будут оказывать давление, чтобы они согласились на цену, которую предлагает Трамп", - сказал Расмуссен

По словам отставного военного, госсекретарь США Марко Рубио намерен поднять вопрос покупки Гренландии на встрече с чиновниками Дании и Гренландии.

Рубио 7 января объявил, что на этой неделе намерен встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, почему администрация не принимает предложение датских властей обсудить ситуацию вокруг острова, и готовы ли США исключить сценарий военного вмешательства. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен во вторник уточнил, что к его встрече с американским госсекретарем и главой МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт присоединится вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, она пройдет в среду в Белом доме.

Агентство Рейтер со ссылкой на четырех информированных источников 8 января передало, что США обсуждают возможные выплаты жителям Гренландии, чтобы убедить их отделиться от Дании и войти в состав Штатов. По данным агентства, хотя точную сумму подобных выплат не определили, обсуждались объемы от 10 до 100 тысяч долларов на человека.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.