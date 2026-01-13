Рейтинг@Mail.ru
США при покупке Гренландии установят свою цену, считает Расмуссен - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/grenlandiya-2067642311.html
США при покупке Гренландии установят свою цену, считает Расмуссен
США при покупке Гренландии установят свою цену, считает Расмуссен - РИА Новости, 13.01.2026
США при покупке Гренландии установят свою цену, считает Расмуссен
США в случае покупки Гренландии установят свою цену и будут оказывать давление на Данию и Европу, чтобы они согласились на нее, считает подполковник в отставке... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T17:17:00+03:00
2026-01-13T17:17:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
эрл расмуссен
марко рубио
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992848907_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_9281f4d5549c4580a3e3dca24f27c5d0.jpg
https://ria.ru/20260113/polsha-2067628449.html
https://ria.ru/20260113/grenlandija-2067574487.html
https://ria.ru/20260113/ek-2067617132.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992848907_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_401b9f815d78f633430292de362ab1a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, эрл расмуссен, марко рубио, нато, евросоюз
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Эрл Расмуссен, Марко Рубио, НАТО, Евросоюз
США при покупке Гренландии установят свою цену, считает Расмуссен

Расмуссен: США при покупке Гренландии надавят на Данию и установят свою цену

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкГород Нуук на острове Гренландия
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Город Нуук на острове Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. США в случае покупки Гренландии установят свою цену и будут оказывать давление на Данию и Европу, чтобы они согласились на нее, считает подполковник в отставке сухопутных сил Соединенных Штатов Эрл Расмуссен.
В интервью телеканалу RT подполковник в отставке заявил, что, в отличие от покупки США Луизианы и Аляски, когда имели место "настоящие переговоры", в случае с Гренландией американский президент Дональд Трамп может установить цену и начать оказывать давление на Европу и Данию.
Датские военнослужащие во время учения в Гренландии - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Польше призвали к радикальным мерам из-за ситуации с Гренландией
Вчера, 16:12
"Если они (США - ред.) приобретут Гренландию, то это будет по самой низкой цене. На Европу и Данию будут оказывать давление, чтобы они согласились на цену, которую предлагает Трамп", - сказал Расмуссен.
По словам отставного военного, госсекретарь США Марко Рубио намерен поднять вопрос покупки Гренландии на встрече с чиновниками Дании и Гренландии.
Рубио 7 января объявил, что на этой неделе намерен встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, почему администрация не принимает предложение датских властей обсудить ситуацию вокруг острова, и готовы ли США исключить сценарий военного вмешательства. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен во вторник уточнил, что к его встрече с американским госсекретарем и главой МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт присоединится вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, она пройдет в среду в Белом доме.
Агентство Рейтер со ссылкой на четырех информированных источников 8 января передало, что США обсуждают возможные выплаты жителям Гренландии, чтобы убедить их отделиться от Дании и войти в состав Штатов. По данным агентства, хотя точную сумму подобных выплат не определили, обсуждались объемы от 10 до 100 тысяч долларов на человека.
Собачья упряжка - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Гренландии осудили приглашение посланника США на гонки собачьих упряжек
Вчера, 13:01
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
ЕК не ответила на вопрос о помощи Дании в случае захвата Гренландии
Вчера, 15:35
 
В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампЭрл РасмуссенМарко РубиоНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала