Главы МО Дании и МИД Гренландии встретятся с Рютте на фоне притязаний США
15:50 13.01.2026
Главы МО Дании и МИД Гренландии встретятся с Рютте на фоне притязаний США
Главы МО Дании и МИД Гренландии встретятся с Рютте на фоне притязаний США - РИА Новости, 13.01.2026
Главы МО Дании и МИД Гренландии встретятся с Рютте на фоне притязаний США
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен вместе с министром иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт 19 января встретятся с генсеком НАТО Марком Рютте на... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T15:50:00+03:00
2026-01-13T15:50:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
марко рубио
марк рютте
нато
евросоюз
гренландия
дания
сша
в мире, гренландия, дания, сша, марко рубио, марк рютте, нато, евросоюз, дональд трамп
В мире, Гренландия, Дания, США, Марко Рубио, Марк Рютте, НАТО, Евросоюз, Дональд Трамп
Главы МО Дании и МИД Гренландии встретятся с Рютте на фоне притязаний США

TV2: главы МО Дании и МИД Гренландии 19 января встретятся с Рютте

Нуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Нуук, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен вместе с министром иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт 19 января встретятся с генсеком НАТО Марком Рютте на фоне притязаний США на остров, сообщает датский телеканал TV2.
Госсекретарь США Марко Рубио 9 января обсудил с генсеком НАТО значимость Арктики для безопасности всех союзников по альянсу. Рютте в понедельник не согласился, что военный блок переживает внутренний кризис из-за заявлений Соединенных Штатов по Гренландии.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Опрос показал отношение немцев к возможному нападению США на Гренландию
Вчера, 14:42
"Поульсен в следующий понедельник проведет встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. Во встрече также примет участие министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт", - говорится в материале канала.
По данным телеканала, Поульсен попросит Рютте, чтобы присутствие альянса вокруг Гренландии было более постоянным.
Как уточняет телерадиокомпания DR, встреча состоится в Брюсселе.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Датские военнослужащие во время учения в Гренландии - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В ВС Дании предлагают послать США сигнал, перебросив силы в Гренландию
Вчера, 15:09
 
В миреГренландияДанияСШАМарко РубиоМарк РюттеНАТОЕвросоюзДональд Трамп
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
