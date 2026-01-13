https://ria.ru/20260113/grenlandiya-2067621219.html
Главы МО Дании и МИД Гренландии встретятся с Рютте на фоне притязаний США
Главы МО Дании и МИД Гренландии встретятся с Рютте на фоне притязаний США - РИА Новости, 13.01.2026
Главы МО Дании и МИД Гренландии встретятся с Рютте на фоне притязаний США
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен вместе с министром иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт 19 января встретятся с генсеком НАТО Марком Рютте на... РИА Новости, 13.01.2026
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен вместе с министром иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт 19 января встретятся с генсеком НАТО Марком Рютте на фоне притязаний США на остров, сообщает датский телеканал TV2.
Госсекретарь США Марко Рубио
9 января обсудил с генсеком НАТО
значимость Арктики
для безопасности всех союзников по альянсу. Рютте
в понедельник не согласился, что военный блок переживает внутренний кризис из-за заявлений Соединенных Штатов по Гренландии
.
"Поульсен в следующий понедельник проведет встречу с генсеком НАТО Марком Рютте. Во встрече также примет участие министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт", - говорится в материале канала.
По данным телеканала, Поульсен попросит Рютте, чтобы присутствие альянса вокруг Гренландии было более постоянным.
Как уточняет телерадиокомпания DR, встреча состоится в Брюсселе
.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп
неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании
и Гренландии предостерегли Америку
от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС
в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.