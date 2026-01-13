В ВС Дании предлагают послать США сигнал, перебросив силы в Гренландию

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Военнослужащие Дании предлагают послать сигнал США по поводу притязаний американского лидера Дональда Трампа на Гренландию, перебросив туда датские силы с острова Борнхольм в Балтийском море, пишет испанская газета Pais.
"Если мы хотим послать сигнал США, .... мы могли бы отправить наших ребят с Борнхольма в Гренландию", - заявил Pais один из военных во время неформальной беседы.
Ранее конгрессмен-республиканец Рэнди Файн представил законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.