Евродепутаты объединились против притязаний Трампа на Гренландию, пишут СМИ

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Евродепутаты объединяются против притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию – ряд политических групп уже подготовили совместное заявление с осуждением этого курса, сообщает издание Politico со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.

"Европейская народная партия (EPP), Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D), "Обновить Европу" и зеленые осудят Трампа за его угрозы аннексировать Гренландию после встречи в среду", - пишет издание.

Согласно приводимому отрывку из заявления, евродепутаты осудят заявления Трампа по Гренландии как неприемлемые.

Также лидеры этих политических групп призовут руководство ЕС и власти стран-членов блока "определить конкретную и ощутимую поддержку Гренландии и Дании".

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.