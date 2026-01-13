Рейтинг@Mail.ru
Евродепутаты объединились против притязаний Трампа на Гренландию, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2026
12:13 13.01.2026
Евродепутаты объединились против притязаний Трампа на Гренландию, пишут СМИ
Евродепутаты объединились против притязаний Трампа на Гренландию, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2026
Евродепутаты объединились против притязаний Трампа на Гренландию, пишут СМИ
Евродепутаты объединяются против притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию – ряд политических групп уже подготовили совместное заявление с... РИА Новости, 13.01.2026
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
евросоюз
politico
нато
гренландия
сша
дания
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, евросоюз, politico, нато, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Евросоюз, Politico, НАТО, Удары США по Венесуэле
Евродепутаты объединились против притязаний Трампа на Гренландию, пишут СМИ

Politico: евродепутаты выступили против притязаний Трампа на Гренландию

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Евродепутаты объединяются против притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию – ряд политических групп уже подготовили совместное заявление с осуждением этого курса, сообщает издание Politico со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.
"Европейская народная партия (EPP), Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D), "Обновить Европу" и зеленые осудят Трампа за его угрозы аннексировать Гренландию после встречи в среду", - пишет издание.
Вид на Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В США раскрыли сценарий захвата Гренландии
Вчера, 02:09
Согласно приводимому отрывку из заявления, евродепутаты осудят заявления Трампа по Гренландии как неприемлемые.
Также лидеры этих политических групп призовут руководство ЕС и власти стран-членов блока "определить конкретную и ощутимую поддержку Гренландии и Дании".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В конгресс внесли проект "Об аннексии Гренландии"
12 января, 22:57
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампЕвросоюзPoliticoНАТОУдары США по Венесуэле
 
 
