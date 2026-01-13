Рейтинг@Mail.ru
Европа ищет средний путь в вопросе Гренландии, считает эксперт
07:32 13.01.2026
Европа ищет средний путь в вопросе Гренландии, считает эксперт
Европа ищет средний путь в вопросе Гренландии, считает эксперт
Европейские страны пытаются балансировать в отношении Гренландии и рассматривают увеличение военного присутствия из-за опасений Трампа о захвате острова Россией РИА Новости, 13.01.2026
Европа ищет средний путь в вопросе Гренландии, считает эксперт

Профессор Десаи: Европа ищет средний путь в вопросе Гренландии

© REUTERS / Leonhard FoegerНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© REUTERS / Leonhard Foeger
Нуук, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Европейские страны пытаются балансировать в отношении Гренландии и рассматривают увеличение военного присутствия из-за опасений Трампа о захвате острова Россией и Китаем, европейцы таким образом оправдывают действия США в регионе, заявила РИА Новости директор исследовательской группы по геополитической экономике университета Манитобы (Канада), профессор Радика Десаи.
Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что США так или иначе получат Гренландию. Он также заявлял, что если США не заберут себе Гренландию, то это сделают Россия или Китай. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Германия намерена предложить создать совместную миссию НАТО "Арктический страж" в арктическом регионе, включая Гренландию, для урегулирования напряженности с Вашингтоном по вопросу острова.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
СМИ: во Франции раскритиковали планы Трампа по Гренландии
06:27
"Европейские государства, в том числе Великобритания, стремятся найти баланс в вопросе Гренландии. Они рассматривают увеличение военного присутствия на острове, чтобы отреагировать на заявления Трампа о том, что Россия и Китай могут каким-то образом захватить Гренландию, и таким образом оправдать, почему США должны взять под контроль Данию. Это может сработать и предоставить Трампу выход из той нереалистичной позиции, которую он занял по вопросу Гренландии", - сказала РИА Новости Десаи.
По мнению эксперта, сейчас Евросоюз становится все более вымершей организацией, по той причине, что работа ЕС в наши дни основана на крайне непопулярных политических течениях, которые вряд ли продержатся долго.
Она отметила, что в случае, если бы Дональд Трамп мог бы получить Гренландию без каких-либо затрат, то он бы так и сделал, но пока это выглядит крайне нереалистичным.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
СМИ: в НАТО считают, что нападение США на Гренландию будет "концом альянса"
06:13
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО. В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. О необходимости для США контролировать Гренландию заявляли вице-президент Джей Ди Вэнс, замглавы администрации Белого Дома Стивен Миллер и другие соратники Трампа.
Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности. Глава евродипломатии Кая Каллас 8 января заявила, что страны ЕС обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Эксперт рассказал, в каком случае может сорваться сделка по Гренландии
06:03
 
В миреГренландияСШАРоссияДональд ТрампСтивен МиллерМетте ФредериксенНАТОЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
