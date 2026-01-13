Европа ищет средний путь в вопросе Гренландии, считает эксперт

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Европейские страны пытаются балансировать в отношении Гренландии и рассматривают увеличение военного присутствия из-за опасений Трампа о захвате острова Россией и Китаем, европейцы таким образом оправдывают действия США в регионе, заявила РИА Новости директор исследовательской группы по геополитической экономике университета Манитобы (Канада), профессор Радика Десаи.

Она отметила, что в случае, если бы Дональд Трамп мог бы получить Гренландию без каких-либо затрат, то он бы так и сделал, но пока это выглядит крайне нереалистичным.